Da nove mesi senza acqua per colpa di una frana: “Ci riforniamo ogni giorno con la cisterna"

San Damiano (Cesena), 14 febbraio 2024 – Il borgo di San Damiano è lì giù, si vede che quasi sembra di toccarlo. La cima della collina è a un chilometro e mezzo di distanza, lungo una strada che va in salita in mezzo al verde e al silenzio. Una manciata di minuti in auto, ma in una manciata di minuti cambia tutto, perché in cima alla collina, nell’agglomerato che racchiude case e un’azienda agricola, l’acqua non arriva, perché l’acquedotto si ferma in basso, dove finisce il borgo di San Damiano, nella frazione di Mercato Saraceno.

“Viviamo in una situazione insostenibile - si lamenta a nome di tutti Angelo Santucci, che in quella zona vive e lavora da decenni, insieme alla famiglia – precipitata dopo l’alluvione dello scorso anno. Fino al 16 maggio del 2023 infatti nel crinale che fiancheggia il nostro c’era una sorta di acquedotto: il Comune di Mercato Saraceno assicurava la presenza dell’acqua e noi ne curavamo la manutenzione. Tra le conseguenze della catastrofica ondata di maltempo c’è stata anche una frana che lo ha spazzato via e così siamo rimasti a secco".

Da allora sono iniziate le soluzioni tampone, arrivate fino alla più che precaria situazione attuale. "In pratica – spiegano i residenti – Hera ha piazzato un contatore nell’ultimo allaccio della linea dell’acqua, creando un pozzetto con un rubinetto delle dimensioni di un’utenza domestica. Siamo a un chilometro e mezzo dalle nostre case. Quello che dobbiamo fare è andare ogni giorno (ora che è inverno, in estate con maggiore frequenza) con una cisterna montata su un trattore, riempirla e trasportare poi l’acqua in un pozzo che abbiamo realizzato a monte. Vista la portata del rubinetto, serve almeno un’ora ogni volta. Fermo restando che l’acqua che mettiamo nella cisterna per sicurezza non viene usata per usi domestici: a riguardo dobbiamo andare ad approvvigionarci anche di taniche di acqua potabile. Ovviamente poi il contatore stabilisce l’entità delle bollette che dobbiamo pagare".

In cima alla collina vivono due famiglie, che presto potrebbero diventare almeno quattro, dal momento he sono in corso lavori ristrutturazione di alcuni immobili. A loro si aggiungono la stalla con una quarantina di mucche, un gregge di pecore e quattro asini. La richiesta del gruppo di abitanti è rivolta a Hera, alla quale i residenti chiedono di intervenire per realizzare il tratto di tubatura mancante per collegare la zona all’acquedotto.

“Ci dicono che l’intervento è antieconomico – proseguono i residenti – Sarà anche vero, però la fornitura dell’acqua è un servizio essenziale che non può avere ragioni solo meramente commerciali. Il presidente della Regione Stefano Bonaccioni parla spesso dell’importanza di valorizzare i borghi collinari e montani, favorendone il ripopolamento. Queste case esistono da sempre, curiamo la manutenzione del territorio, aspetto cruciale anche per le conseguenze che si possono verificare in città, come ha dimostrato l’alluvione, eppure ci sentiamo abbandonati da tutti. Come si può resistere senza acqua?".

Della questione si sta interessando anche la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi, che nei giorni scorsi è tornata a incontrare i residenti: "Il tema è serissimo, queste persone meritano un aiuto. Portare le tubature in quella zona è un intervento economicamente importante, che il Comune non può affrontare da solo. Serve l’intervento di Hera. Gli abitanti non sono andati a vivere lì per capriccio e se davvero si vuole pensare al territorio nel suo insieme, serve trovare, insieme, una soluzione".