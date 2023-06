Da oggi in centro tornano le isole pedonali

"Questo fine settimana tornano le isole pedonali in centro. Il Comune ha istituito le Zone a traffico limitato per una città più sostenibile e per andare incontro alle esigenze di cittadini, turisti e commercianti. Oggi e domenica, dalle 19 a mezzanotte, e anche nel successivo fine settimana, la Ztl riguarderà via Mazzini, via Saffi e via Fiorentini, come già adottato nelle scorse estati, e dal 1° luglio la Ztl diventerà valida tutti i giorni. Sempre dal 1° luglio partirà anche la Ztl in viale Carducci, da piazza Costa a via Piave, in vigore ogni sera fino al 31 agosto.