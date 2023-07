"Da operaia a commerciante: vendo gli accessori creati da me"

Si arricchisce l’offerta commerciale del centro storico di Savignano anche se restano ancora molte le vetrine sfitte, come puntualmente informano le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e del terziario.

Si chiama ‘Rananà’ il nuovo negozio accessori per bambini che verrà inaugurato questa mattina dalle 9.30 alle 12 sotto i portici di corso Vendemini, nel pieno centro storico di Savignano sul Rubicone.

Titolare è Gloria Gobbi 36 anni (nella foto) nata e cresciuta a Savignano,che fa parte della famiglia che gestisce la storica ’Trattoria dell’autista, punto di forza della ristorazione cittadina. "Il negozio che mi accingo ad aprire – informa Gloria Gobbi – mette in vendita accessori soprattutto per bambini, ma anche adulti. Realizzo tutto io dalla ideazione, al taglio della stoffa, fino alla cucitura finale, tutto personalizzato, come desidera il cliente. Il progetto è nato l’inverno scorso per darmi modo di stare con i miei due bambini Leonardo 11 anni ed Enea 16 mesi. Mi sono messa in gioco mettendo in pratica quello che ho imparato in 17 anni di lavoro in fabbrica come creatrice di prodotti e ora sono diventata un’imprenditrice. Questa nuova avventura professsionale mi appassiona molto e costituisce un salto di qualità nella mia attività lavorativa".

La nuova commerciante spiega così la genesi del progetto imprenditoriale. "Ho visto quel negozio vuoto, me ne sono innamorata – sottolinea Gloria Gobbi – e ho pensato di ridargli vita, visto che quei locali in centro storico erano sfitti. Sicuramente l’attività che avvio è una novità per Savignano e per tutta la Valle del Rubicone".

