Da ’Porto a Porto’, la traversata benefica

Tre atlete del Seven Master Nuoto di Savignano sul Rubicone hanno affrontato una delle sfide più dure del nuoto in acque libere: la traversata benefica ’Da Porto a Porto’, 22 km intorno al promontorio dell’Argentario, da Porto Ercole a Porto Santo Stefano. Una competizione tra le onde di uno dei mari più belli d’Italia dove ogni bracciata vale doppio: una volta per chi nuota e una volta per chi lotta contro il tumore. Tutto il ricavato dell’evento è stato infatti devoluto all’associazione Tumori Toscana, che ogni giorno offre cure domiciliari gratuite ai malati oncologici e alle loro famiglie. Le protagoniste dell’impresa sono state Federica Bertani, Sandra Zoffoli e Nicoletta Biondi, accompagnate dal supporto instancabile di Fabio Baldisserri e dalla bracciata solidale di Stefano Landi.

Una prova sportiva e umana che conferma lo spirito di squadra e l’amicizia che contraddistinguono il Seven Master Nuoto, la società che da oltre 20 anni annovera tra le fila atleti di interesse nazionale nella disciplina del nuoto master. Ma l’estate non si esaurisce con questa traversata. Dopo un intenso inverno di allenamenti alla piscina Seven di Savignano e in acque libere, dove si è consolidato un gruppo sempre più numeroso e motivato, gli atleti hanno portato in gara i colori della squadra in numerose competizioni nei mari di tutta Italia, con risultati importanti sia in vasca che in mare. Da settembre a giugno, il Seven Master Nuoto ha preso parte a diverse tappe del circuito Master di nuoto Fin e Uisp, conquistando finali, medaglie e piazzamenti di prestigio. Con l’arrivo dell’estate, la squadra è stata protagonista nelle acque libere, nei trofei regionali e nazionali e in varie manifestazioni di mare, con uno spirito di gruppo che resta il vero valore aggiunto. Un dato significativo è che diversi atleti del Seven Master Nuoto, in attesa delle ultime gare della stagione, si trovano in testa o ben piazzati nella classifica Master di nuoto in acque libere della Federazione Italiana Nuoto: un risultato che conferma il valore tecnico e la costanza di tutta la squadra. Il Seven Master Nuoto guarda già avanti: la stagione 2025-26 è alle porte e l’entusiasmo non manca. La squadra è pronta a tuffarsi in nuove sfide, in vasca e in mare aperto. Da settembre partirà ufficialmente la nuova stagione e il Seven Master Nuoto accetta nuovi atleti. Per informazioni e iscrizioni: sevenmasternuoto@gmail.com o tel. 3479916762.

Ermanno Pasolini