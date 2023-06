Da Pupi Avati a Bellocchio Riparte l’Arena San Biagio con grandi film e incontri

di Cristina Gennari

L’estate, le stelle, il cinema e il centro cesenate: era il 1992 quando inaugurava l’Arena San Biagio per offrire alla città la possibilità di assaporare la bellezza di un film sotto il cielo in una cornice unica. Da domenica tornano ad accendersi i proiettori in via Serraglio per una nuova stagione all’insegna di grandi film e attesi incontri. Una programmazione ricca, messa a punto dalla Multisala Eliseo, a cui quest’anno è stata affidata la gestione dell’Arena, con il supporto del cinema Aladdin. "Si rinnova un appuntamento apprezzato dai cesenati che prosegue dal 1992 - commenta l’assessore Carlo Verona - nel tempo la rassegna si è arricchita di mommenti di approfondimento, di incontri con attori e registi che valorizzano le proiezioni".

I migliori film italiani, da ’Le otto montagne’ a ’Rapito’, ma anche i successi americani come ’The Fabelmans’ e le pellicole pluripremiate. "Abbiamo raccolto – spiega Francesca Piraccini dell’Eliseo – il meglio di tutta la programmazione della stagione 2022-2023. I cesenati potranno poi incontrare alcuni dei protagonisti della scena cinematografica nazionale, da Pupi Avati e Bellocchio, a giovani registi come Andrea Zuliani".

Il cinema alla portata di tutti: grazie all’iniziativa ministeriale ’Cinema Revolution’, i biglietti dei film italiani ed europei costeranno infatti solo 3,50 euro mentre per gli altri titoli il costo del biglietto sarà di 6,50 euro (5 per gli under 12). Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.30.

Ben otto i momenti di confronto con attori e registi di straordinario valore. Si parte questa domenica con Pupi Avati che presenterà l’ultimo film ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’. Il 4 luglio l’Arena ospiterà invece Michele Vannucci, autore del film ’Delta’.

Grande attesa per il maestro indiscusso Marco Bellocchio che, il 9 luglio, condividerà il palco con il critico cinematografico Paolo Mereghetti per raccontare al pubblico la genesi di ’Rapito’, il suo ultimo film che ha trionfato ai Nastri d’Argento. Il 10 luglio sarà la volta del docente Roy Menarini che introdurrà la proiezione de ’L’innocente’ di Louis Garrel. I due critici cinematografici saranno anche protagonisti di ’Parole di cinema. Aperitivo con gli Autori’: Mereghetti sarà ai Giardini Savelli il 9 luglio alle 18.30 per presentare ’Il Mereghetti. Dizionario dei film 1993 – 2023’; il 10 luglio, sempre alle 18.30, Roy Menarini presenterà il saggio ’Hitchcock: La donna che visse due volte’.

Registi e interpreti di alcune fra le migliore opere prime italiane faranno tappa a Cesena nelle serate del 12, 16, 17 e 24 luglio: gli attori Emanuele Linfatti e Matteo Creatini per ’Margini’, il regista di ’Disco Boy’ Giacomo Abbruzzese, Luca Scivoletto per i ’Pionieri’, il regista Andrea Zuliani e le attrici Emma Benini e Anastasia Doaga per ’Le ragazze non piangono’.

Spazio alla musica nelle serate ’Across the Movies’, introdotte da Luigi Bertaccini con interventi musicali dal vivo: il 3 luglio tocca a ’Ziggy Stardust & the Spiders from Mars: il film’ mentre il 31 luglio sarà la volta di ’Animal House’. "Ci auguriamo di replicare il successo dello scorso anno - conclude Piraccini - dalle 5mila presenze del 2021 siamo arrivati a 8mila nel 2022".