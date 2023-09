Da quattro generazioni sulla stessa spiaggia

di Giacomo Mascellani

C’è una famiglia che da quattro generazioni sceglie la spiaggia di Cesenatico per trascorrere le vacanze estive e da mezzo secolo ha un ombrellone nello stesso stabilimento balneare. E’ una storia ricca di ricordi, che è incominciata all’inizio degli anni ’70, dove ci sono tante cartoline da riscoprire, album fotografici da sfogliare e aneddoti attraverso i quali è possibile ripercorrere una fetta consistente di storia del turismo in riviera. Il tutto ebbe inizio cinquant’anni fa, quando Marcello Mazzoni di Bologna e la moglie Elide, decisero di trascorrere qui le vacanze e di affittare un ombrellone al Bagno Florida. Erano ancora gli anni delle foto in bianco e nero, dei capelli lunghi e dei basettoni, le automobili erano squadrate e gli ombrelloni ancora in legno. Il figlio Mario Mazzoni d’estate è cresciuto su questa spiaggia e assieme alla moglie Margherita Gandolfi negli anni ’70 e ’80 decise di continuare a frequentare Cesenatico e il Bagno Florida. Assieme a loro c’era il piccolo Marco, che nel 1985, quando aveva 13 anni, conobbe Cinzia Sirri, con la quale si fidanzò nel 1989 e si sposò nel 2001. Dal loro matrimonio nel 2003 nacque il figlio Mattia, oggi studente universitario della facoltà di Ingegneria Biomedica e promettente calciatore dilettante. Anche Mattia sin da quando aveva pochi mesi di vita ha frequentato coi genitori la stessa spiaggia e quando crebbe, all’età di 5 anni iniziò ad avere tanti amichetti e amichette, ma non si sarebbe certo aspettato che una di queste, Beatrice Lolli, oggi 19enne, diventasse la sua fidanzata con la quale frequenta sempre il Bagno Florida. Dal bisnonno Marcello Mazzoni, il nonno Mario, papà Marco e oggi Mattia, sono dunque quattro le generazioni di questa famiglia innamorata di Cesenatico, a tal punto da non prendere nemmeno in considerazione di trascorrere le estati altrove.

Marco Mazzoni, 51 anni, agente assicurativo di Bologna, assieme alla moglie Cinzia Sirri che fa l’impiegata, qui è diventato di casa: "Ricordo tutto, sin dagli anni ’70 quando ero piccolino ed i miei nonni avevano un appartamento in viale Dei Mille, la strada parallela al lungomare, dove in pratica ci trasferivamo da giugno a settembre. In agosto arrivavano i miei genitori e la famiglia era al completo. Io praticamente le estati le ho sempre trascorse qui, conosco tutti, ho tanti amici e ogni anno stringiamo amicizie con altri turisti e ci divertiamo a fare il bagno con i bambini. Qui riusciamo a staccare la spina dal lavoro e ci dedichiamo al relax e al divertimento. Dal 2015 quando la gestione è passata alla famiglia Zandoli, il Bagno Florida ha cambiato volto, è molto più bello, ci sono tanti servizi ed un ristorante di pesce a cinque stelle. Con la famiglia Zandoli e il gestore Guido Gargiulo siamo amici e ci sentiamo e vediamo sempre, anche durante l’inverno".

Per Marco non ci sono alternative a Cesenatico: "In questa spiaggia si è creato un clima unico, la sentiamo parte integrante della nostra vita e, appena possiamo, veniamo qui per star bene nei nostri momenti liberi".