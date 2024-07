Da sabato i saldi di fine stagione. Ogni cesenate spenderà 92 euro

Partono sabato i saldi estivi che dureranno sessanta giorni e secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, mette in luce il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra, "quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro". Per quel che riguarda le vendite, da segnalare le varie iniziative promosse sull’intero territorio e da Federazione Moda Italia come “Saldi Chiari e Sicuri”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”. "Questi saldi - rimarca Piastra - rappresentano per i consumatori un’opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un’ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti. Il comparto della moda si sta avviando verso decisioni e scelte essenziali per il prossimo futuro in un rapporto di filiera. È una data importante che coincide con un momento di difficoltà per il fashion retail. Ogni giorno in Italia - sottolinea Piastra - chiudono 24 negozi di moda e ne riapre soltanto la metà e questo ci fa molto preoccupare. Anche nel cesenate la situazione è allarmante. Sicuramente operiamo in un mercato dove sarà necessario mantenere le stesse regole per tutti. Va segnalato tuttavia - prosegue il direttore di Confcommercio cesenate – il grande impegno dei commercianti del centro storico e dei quartieri periferici di assicurare servizi e coinvolgersi nelle tante iniziative promosse, come i venerdì di luglio in centro storico, per attrarre più visitatori nel cuore urbano e con altre iniziative nelle frazioni. Nel Cesenate inoltre quello con i saldi è un appuntamento identitario che interpella anche il lato sentimentale di una clientela affezionata e legata a quello che considera un evento e per questo le aspettative dei commercianti sono importanti e la fiducia è rilevante".

Tra i consigli per acquisti sicuri ci sono quelli di servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia; verificare la presenza del cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; conservare sempre lo scontrino nel caso della sostituzione di un articolo.