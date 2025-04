Da Savignano alla Florida. Gardini oggi è un saggista

Da Savignano sul Rubicone a Jacksonville in Florida. Fausto Gardini è un savignanese diventato col suo lavoro cittadino del mondo, da molti anni risiede negli Stati Uniti. Emigrato da bambino con la famiglia in Lussemburgo, dopo gli studi tecnico-scientifici ha avviato una geniale e fortunata carriera di gestore di sistemi elettronici e manager nell’aviazione commerciale, con base dapprima nella capitale lussemburghese, poi a Parigi e infine ad Atlanta in Georgia. Oggi, da pensionato nella sua villa di Jacksonville in Florida, è studioso e saggista di storia, autore di volumi in diverse lingue (ne parla e ne scrive sei) in particolare sull’emigrazione, in Europa e in Usa. Nei suoi libri, articoli di giornali e conferenze universitarie non perde occasione di ricordare i luoghi natali, con la celebrità del fiume Rubicone e di Giulio Cesare che lo attraversò nel 49 a.C..

Il suo vivo ricordo di una lontana infanzia savignanese è espresso in note biografiche e aneddoti pubblicati per i lettori americani, ripresi oggi dall’amico corrispondente e ricercatore di storia locale Roberto Garattoni di Savignano. Della Savignano del dopoguerra, con il padre Edler già emigrato nella regione mineraria di Differdange, Fausto Gardini ricorda il nonno materno Pietro Gobbi detto Minéla, dedito ai duri lavori di fattoria dei conti Spalletti a Ribano, la vita in borgo San Rocco con la mamma Domenica, la sorella maggiore Giovannella, e il nonno paterno Ulisse detto Lisèin, una figura molto nota e popolare in paese, fruttivendolo ambulante e vecchio battagliero antifascista, e consigliere comunale. Poi i giochi in piazzetta attorno al monumento a Garibaldi e alla vecchia fontanella di Galassi detto Blanzòun, il carnevale col costume da Pierrot fatto dalla mamma sarta, il gelato di Giacomoni detto Pirinbel nel bar del borghetto.

Il ricordo più vivo e importante, di cui ha scritto nella sua biografia americana, riguarda la prima televisione vista nell’unico bar gelateria di San Rocco, tenuto da Adelina Giacomoni, e una data precisa. La sera del 3 novembre 1957, la sensazionale notizia, trasmessa da un piccolo schermo in bianco e nero, era che i russi avevano lanciato il loro satellite Sputnik 2 in orbita terrestre, con a bordo la cagnetta Laika. Quella notte, il bambino nel suo letto non era riuscito a dormire, con la mente affollata di domande. Qualche mese dopo tutta la famiglia potè ricongiungersi al padre in Lussemburgo e cominciare insieme una nuova vita. A pensarci oggi, forse anche da quella fatidica notte a Savignano era venuto a Fausto Gardini un imput del destino, nelle sue domande, nel suo assillo infantile si era manifestato il primo segno di quella vocazione che lo avrebbe portato un giorno a ’orbitare’ lui stesso attorno al mondo, con le compagnie e gli scali aerei di 100 Paesi nei cinque continenti.

Ermanno Pasolini