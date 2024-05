Da sciogliere i nodi dg e allenatore

Terminati i festeggiamenti del Memorial Day in America, oggi, la proprietà del Cavalluccio tornerà a sentirsi con il ds Fabio Artico. Il lavoro in casa Cesena di sicuro non manca. Il primo nodo riguarda la figura del nuovo direttore generale. La questione dovrebbe definirsi in settimana. Sarà la proprietà ad indicare due profili, poi spetterà ad Articolo l’ultima parola. E poi c’è la spinosa questione dell’allenatore che si protrae da un po’. Domenico Toscano è l’allenatore del Cesena, è sotto contratto, ma vorrebbe il prolungamento. Dall’altra parte la società vorrebbe aspettare per questo. Toscano vuole giocarsi la B a Cesena ma ha diverse richieste, su tutte il Catania. Ora, il ds Fabio Artico, in caso di addio di Toscano, non vuole farsi trovare impreparato. Da giorni, oramai, ha dato il via ai sondaggi per valutare il profilo migliore per sostituire l’allenatore che quest’anno ha portato il Cesena in B. Tanti i nomi in lizza: si va da Pippo Inzaghi a Leonardo Semplici, ai più papabili Roberto D’Aversa e Moreno Longo. C’è pure Massimiliano Alvini.