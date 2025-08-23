Da settembre ripartono i lavori sul molo di Levante

Dopo la stagione estiva riprenderanno i lavori sul molo di Levante. Dopo il completamento del muretto antiesondazione alto 96 centimetri, realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante La Baia, per evitare di allagare i locali della zona, le maestranze a fine settembre si concentreranno sulla parte terminale della banchina. Le operazioni sono state sospese durante i mesi estivi, per evitare disagi e soprattutto per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante i mesi di maggior afflusso. Inizialmente si procederà con la demolizione ed il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri del molo, che sono ancora interdetti al passaggio per motivi di sicurezza. I lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia, che si è aggiudicata la commessa di un milione e mezzo di euro, di cui ben il 98 percento coperti da un finanziamento regionale.

Il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto così sui lavori: "In estate sarebbe stato pericoloso continuare a lavorare con mezzi pesanti in azione e la spiaggia piena di turisti, così come il molo e tutta la zona circostante. Dalla fine di settembre riprenderemo le operazioni per completare questa importante opera, dopo il completamento del muro antiesondazione".

g. m.