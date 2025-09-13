Da stranieri a italiani a pieno titolo. Cittadinanza italiana riconosciuta a 571 persone dall’inizio dell’anno

Sono 571 i nuovi italiani ai quali il Comune di Cesena ha riconosciuto la cittadinanza dall’inizio dell’anno a oggi. Tra di loro ci sono 17 diciottenni (ben sette nella giornata di giovedì scorso), molti dei quali nati in Italia o trasferitisi in città.

I nuovi cittadini italiani residenti a Cesena, secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe e dalle statistiche elaborate dal Comune, provengono da paesi diversi, ma in particolare da Bangladesh, Marocco, Tunisia, Nigeria, Senegal, Benin, Ucraina, Albania. Tra i diciottenni neocittadini molti sono nati a Cesena o vivono qui fin dai primi anni.

"Riconoscere pienamente diritti e doveri a chi si sente italiano – commenta il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini – favorisce integrazione, partecipazione civica e responsabilità, riducendo emarginazione e disaffezione. Significa valorizzare talenti, facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e consolidare un senso di appartenenza che rafforza la democrazia. È più che mai necessario che le istituzioni adottino norme chiare, veloci e rispettose delle storie personali perché solo con doveri chiari e diritti pienamente riconosciuti i cittadini possono contribuire fino in fondo alla crescita della comunità alla quale appartengono".

La pratica di ciascuna richiesta si conclude con la cerimonia di giuramento che avviene nella Sala degli Specchi di palazzo Albornoz alla presenza del sindaco, oppure, come avvenuto nella mattinata di giovedì, del presidente del Consiglio comunale. Si tratta di persone che vivono regolarmente in Italia e che si naturalizzano, acquisendo volontariamente la cittadinanza italiana – per una residenza di almeno 10 anni o per matrimonio – facendo domanda per poi trasmetterla ai propri figli maggiorenni. La competenza è del Ministero attraverso la Prefettura. L’Ufficio comunale ‘Stato Civile’ gestisce il giuramento dopo aver lavorato i nuovi documenti che, mediamente, vengono rilasciati in circa 60 giorni dalla presentazione del Decreto.