Da Villamarina a Zadina: due hotel vanno all’asta

A Cesenatico a fine mese andranno all’asta due alberghi. Il 25 settembre a Villamarina sarà battuto al miglior offerente l’Hotel Fabbri’s. E’ un albergo situato al numero 30 di viale Aristotele, in una zona ad alta valenza turistica. La struttura è formata da un edificio principale e da una dependance oggi utilizzabile esclusivamente come ricettivo alberghiero. Le camere sono complessivamente 39 per 78 posti letto autorizzati e l’hotel ha anche una piscina. La base d’asta è di 979mila euro ed in caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 734mila e 250 euro.

Il 30 settembre, dalla parte opposta della città, a Zadina, in via Dei Pini andrà invece all’asta l’Hotel San Carlo, una struttura ricettiva sviluppata su 5 piani fuori terra (piani I, II, III e IV) ed un piano interrato, con servizi, piscina sita nell’area esterna pavimentata di oltre mille metri quadrati. L’albergo è stato costruito negli anni ‘60 e completamente ristrutturato negli anni 2000. Ai piani superiori è dotato di 36 camere, di cui 5 familiari formate da 2 stanze doppie, per un totale di 41 stanze doppie e 82 posti letto. L’hotel ha ingresso al piano terra con accesso alla hall, veranda, reception, bar, uffici e bagni, ascensore, cucina, retro cucina, celle frigorifere, un’ampia sala da pranzo con bagni ed antibagni, ed un’area di soggiorno sul fronte principale caratterizzata da grandi vetrate azzurre. Il corpo staccato ad uso servizi è composto da una centrale termica, caldaia, lavanderia, dispensa con celle frigorifero e ripostiglio. La base è di 1 milione e 82mila euro ed in caso di più persone interessate, i rilanci devono essere di almeno 5mila euro; è anche possibile presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 811.500 euro.

E’ bene precisare che gli alberghi all’asta non sono chiusi e, sino a quando non saranno aggiudicati, proseguiranno a lavorare con gli attuali gestori, sempre in accordo con il Tribunale di Forlì-Cesena, che concede giustamente la possibilità di proseguire l’attività, anche per non far deprezzare ulteriormente gli stessi beni immobili, che come vediamo partono da valori di stima molto alti ma poi calano parecchio.

Il 6 novembre sarà battuto l’Hotel Perla, ubicato in via Cavour nella zona Ponente di Cesenatico, con corte esclusiva e una superficie commerciale di 1.874 metri quadrati. L’albergo ha 39 camere delle quali 36 con terrazzo, suddivise in 36 doppie e 3 singole. La base d’asta partirà da 670mila e 785 euro e se ci sono più persone interessate, i rilanci dovranno essere minimo di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 503mila e 89 euro.

Giacomo Mascellani