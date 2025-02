Da Zara alla Romagna. La testimonianza dell’esule emoziona gli studenti di Sarsina

Per la ricorrenza del "Giorno del Ricordo" l’amministrazione comunale di Sarsina, in collaborazione con l’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), ha organizzato un incontro con gli studenti delle scuole medie di Sarsina e Ranchio con un ospite d’eccezione: Bruno Stipcevich, esule zaratino oggi residente a Meldola. Nato nel 1939 a Zara da una famiglia della comunità italiana, Bruno Stipcevich visse gli anni difficili di quella città - enclave italiana in terra dalmata dopo la Prima Guerra Mondiale - travolta dalla repressione del regime comunista di Tito. In quegli anni, chiunque appartenesse alla comunità italiana veniva ingiustamente equiparato a un fascista e quindi perseguitato. Con grande intensità emotiva, Stipcevich ha raccontato agli studenti le privazioni, le paure e le violenze subite a Zara; episodi, questi, ancora vivi nella sua memoria. Poi nel 1957, insieme alla sua famiglia, lasciò la città con la speranza di trovare serenità nella madrepatria italiana. Tuttavia, anche l’arrivo in Italia fu segnato da difficoltà: i primi anni li trascorse dapprima nel campo profughi di Udine e poi in quello di Laterina, vicino ad Arezzo, fino a quando una zia materna riuscì a offrire loro una nuova casa a Meldola, dove vive da oltre sessant’anni. Una testimonianza toccante, intensa ed emozionante, che ha profondamente colpito i giovani studenti, suscitando in loro grande interesse e partecipazione. Al termine dell’incontro, il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, ha espresso parole di gratitudine: "Ringrazio di cuore Bruno Stipcevich per aver condiviso con noi la sua storia, testimonianza preziosa di un periodo drammatico della nostra storia nazionale. È fondamentale che le nuove generazioni conoscano queste vicende per comprendere il valore della libertà e della memoria. Solo attraverso il ricordo possiamo costruire un futuro più consapevole e giusto".

Edoardo Turci