Da Zelig al cineteatro Victor: sul palco il comico Virgigno

Direttamente da Zelig arriva sul palcoscenico del cine teatro Victor Stefano Campagnolo, in arte Virgigno con la gn. L’appuntamento è per domani alle 21.15, per la prima esibizione in Romagna. Cesenate d’adozione, Virgigno, con la sua comicità surreale, ha conquistato il pubblico televisivo partecipando alla trasmissione condotta da Claudio Bisio e ora sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo, al confine fra il geniale e l’assurdo. Alle sue spalle 14 anni passati sui palcoscenici con l’improvvisazione teatrale e numerosi riconoscimenti: nel 2023 ha vinto il contest Open mic organizzato da Zelig e nel 2024 ha conquistato il primo premio assoluto e il premio della critica al Festival della comicità italiana di Modena e il primo premio assoluto al Festival del cabaret di San Marino Locomix. Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Teatro Fuoricittà”, promossa dal Teatro delle Lune con il Victor. Info e prenotazioni 375.6700022 o 339.2427674.