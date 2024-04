"Da zero a dieci: così ho fatto l’impresa"

Un giovane imprenditore artigiano festeggia i 10 anni di apertura della propria azienda ed i 25 anni di attività. È Andrea Nunziatini, idraulico fra i più conosciuti sul territorio, il quale ha iniziato a fare questo mestiere all’età di soli 14 anni ed oggi che ne ha 39, lavora appunto già da un quarto di secolo. Nunziatini ha una clientela molto vasta, si rivolgono a lui molti privati, ma anche tante imprese, albergatori e operatori balneari. L’azienda che porta il suo nome compie 10 anni ed il sindaco Matteo Gozzoli l’ha voluto incontrare per complimentarsi con lui, che visibilmente commosso ha voluto raccontare la sua esperienza: "Con mio papà ho lavorato sei anni, acquisendo le basi di un mestiere tutt’altro che facile. Poi ho deciso di andarmi a "fare le ossa" in altre aziende, lavorando a ritmi elevati e formandomi sempre di più. Il mio obiettivo era aprire una ditta tutta mia, mi sono sposato con Stella e quando è nato il nostro primogenito Filippo ho deciso di mettermi in gioco e guadagnarmi la pagnotta da solo. Filippo è nato a gennaio 2014 ed io nell’aprile 2014 mi sono iscritto all’albo artigiani e ho aperto la mia partita Iva partendo da zero, in quanto mio padre aveva ancora la sua attività e io con il mio orgoglio ho voluto iniziare questo cammino da solo, facendomi la clientela partendo dal nulla, ma senza portare via clienti ai colleghi. Nel primo anno mi sono appoggiato a idraulici che già conoscevo e mi hanno consentito di lavorare per loro come prestazione di manodopera. Piano piano si è sparsa la voce, sono arrivati i primi clienti e con il passaparola sono cresciuto, nel frattempo tre anni dopo Filippo è arrivata la secondogenita Sofia".

Con l’aumento dei clienti, oltre al lavoro sono aumentate le preoccupazioni, che Nunziatini non nasconde: "Il giro è aumentato notevolmente, ero più giovane e le paure comunque c’erano, perchè ero novizio, in un periodo non proprio roseo, perchè ci sono stati momenti di crisi economica generale. La mia tenacia non mi ha fatto demordere e cosi ho incrementato la mia clientela ma mai esagerando, perchè io sono uno meticoloso e la parola è sacra. Quel che ho imparato è di saper dire dei no a dei potenziali nuovi clienti per non scontentare quelli che ho già, e talvolta chiedo una mano ad un collega fidato, anche se io amo lavorare, lo faccio con passione e prediligo essere in solitario". Il sindaco Gozzoli si è complimentato con il giovane artigiano: "Dieci anni sono un grande traguardo e la storia di Andrea è simbolo dell’operosità, della tenacia e dell’abilità romagnola e cesenaticense. Imprese come la sua sono fondamentali per il tessuto economico del territorio e gli auguro di continuare così per tanti anni ancora".

Giacomo Mascellani