’Dadodì, in scena il rock di Celentano con i ’Molleggiati’

Domani alle 21.30 all’esterno del locale ’Dadodì’ sul terrazzo panoramico in via Garibaldi a Roncofreddo concerto dei ’Molleggiati’ con tributo ad Adriano Celentano, tutto il rock del ragazzo della via Gluck in un duo. Ingresso libero. Michele Barbagli e Gabriele Graziani raccontano in musica la prima parte della sua carriera che negli ‘60 e ‘70, ha reinterpretato il rock’n’roll d’Oltreoceano. Si potrà cenare prima del concerto, con crescioni, rotoli e piadine farcite.

E‘ consigliata la prenotazione al 0541.1525230.