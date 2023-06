Dagli Area ad Alain Caron Risuonano le note del jazz alla Rocca Malatestiana

di Cristina Gennari

La magia del jazz, tra contaminazioni e sperimentazioni, dentro le suggestive mura della Rocca Malatestiana. Ai nastri di partenza il Cesena Jazz Festival, prestigiosa rassegna, giunta alla quarta edizione, realizzata dall’associazione MicaPoco Aps con la direzione artistica di Jazzlife. Star della scena jazzistica internazionale, ma anche tanti artisti cesenati e romagnoli accompagneranno il pubblico tra ritmi e improvvisazioni in un viaggio di sette appuntamenti, tutti alle 21. "Abbiamo cercato di coniugare progetti internazionali mantenendo uno sguardo sugli artisti locali, a cui spesso manca un palco su cui esibirsi - spiega il direttore artistico Luca di Luzio -. La Rocca rappresenta una fucina di talenti in cui, grazie a momenti come la Jam Session, si sperimentano nuove forme musicali e si dà voce alle tante creatività".

Ad aprire la rassegna, sabato 8 luglio, il concerto ‘L’Urlo dell’Africanità’ del Lisa Manara Jazz Duo, formazione composta dalla cantante romagnola Lisa Manara e dal chitarrista Paolo Prosperini, che renderà omaggio alla leggendaria cantante sudafricana Miriam Makeba.

Grande attesa per l’evento clou della stagione: il 10 luglio lo storico gruppo degli Area, oggi ribattezzato Area Open Project, tra le più importanti band italiane del jazz fusion, riproporrà, attraverso una rilettura moderna, il famoso album ’Arbeit Macht Frei’ a cinquant’anni dalla sua pubblicazione in una formazione rinnovata composta da Claudia Tellini, Stefano e Patrizio Fariselli, Marco Micheli e Walter Paoli.

Spazio poi alle star internazionale. Il 15 luglio, la fortezza cesenate ospiterà gli Yellowjackets, all’anagrafe Bob Mintzer, Russell Ferrante, Dane Alderson e Will Kennedy, tra i maggiori esponenti della scena fusion mondiale. Si proseguirà il 18 luglio, con l’esibizione di Globetrotter Project, quintetto alla testa del chitarrista Luca di Luzio completato da Manuel Trabucco e da tre artisti di fama mondiale del calibro di George Whitty, Alain Caron e Dave Weckl. Il 24 luglio sarà la volta del Resident Band Trio, composto da Pietro Rossi, Marco Rossi e Mauro Gazzoni per Cesena Jazz Jam Session, incontro fra musicisti del territorio.

Un excursus musicale tra blues, jazz, funk e latin jazz sarà invece proposto il 1° agosto, nell’unico appuntamento al Chiosko Giardini Savelli, dal Manuel Trabucco Organ Quartet, costituito da Manuel Trabucco, Luca di Luzio, Manrico Seghi e Max Ferri. Il sipario sul festival calerà infine il 2 agosto con il live del Massimiliano Biondi Jazz Quartet. "A Cesena sono tante le realtà di valore legate alla musica, dal Conservatorio Maderna ai tanti artisti più conosciuti - commenta l’assessore Carlo Verona -; anche quest’anno l’offerta della rassegna è di grande qualità".

E per i jazzofili più impazienti, stasera alle 21.30 alla Rocca, nell’ambito della rassegna Jazz & Wine, si terrà una serata di degustazione vino con il concerto del duo ‘Miscellanea Beat’, formato da Gionata Costa e Massimo Marches. Tutti i biglietti sono acquistabili online sui siti https:cesenajazzfestival.it e http:roccacesena.it o chiamando al 335 1340537.