Dai balneari 130mila euro per il ripascimento

I concessionari degli stabilimenti balneari del centro di Cesenatico e della zona di Ponente, quest’anno, si sono autofinanziati per effettuare il ripascimento, con l’obiettivo di avere una spiaggia più estesa. I balneari hanno fatto fronte comune nel tratto compreso dal molo di Levante a Boschetto e dal molo di Ponente sino all’altezza di via Cavour. Tramite la Cooperativa stabilimenti balneari hanno ingaggiato la ditta Valmori, le cui maestranze hanno portato tre grossi trattori dotati di scraper, per recuperare la sabbia sottoscosta dove l’acqua è più bassa, e portarla oltre la battigia, a ridosso della duna, per due tratti di costa lunghi complessivamente circa due chilometri e mezzo. I bagnini hanno recuperato più di 35mila metri cubi di sabbia, che è poi quella erosa durante i mesi autunnali e invernali in seguito alle mareggiate.

In sostanza si riprendono ciò che è stato portato via dalla furia del mare, con l’obiettivo di avere almeno una fila di ombrelloni in più e spazi su cui installare i campi da beach volley e ricavare le aree gioco per i bambini. L’investimento complessivo è di circa 130mila euro, interamente a carico dei concessionari di Levante e Ponente, i quali pagano ciascuno proporzionalmente al fronte spiaggia. È un intervento importante per l’accoglienza turistica nel suo insieme, in quanto i turisti sono molto attenti alle disponibilità degli spazi. Si tratta di soldi ben spesi, tenuto conto che, conti alla mano, se i balneari avessero utilizzato sabbia di cava, avrebbero speso il triplo, con una qualità inferiore e un impatto ambientale superiore. In questo progetto i bagnini frontisti delle zone di Cesenatico centro e Ponente, finanziano anche il ripascimento delle spiagge libere della zona, quindi anche nell’area prospiciente piazza Andrea Costa, in prossimità del molo di Levante e in prossimità del molo di Ponente. Contestualmente si sono conclusi sulla costa di Forlì-Cesena anche degli interventi realizzati dalla regione Emilia Romagna, che hanno interessato altre spiagge ed il rinforzo delle scogliere.

Il presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, Simone Battistoni, è soddisfatto dei lavori e lancia un appello per tenere alta l’attenzione sulle difese della costa: "Noi, anche in un momento difficile, continuiamo ad investire risorse per salvaguardare la lunghezza del nostro arenile. Quest’anno la Regione Emilia-Romagna è intervenuta per eseguire il ripascimento e le manutenzioni nelle scogliere, incluso quelle prospicienti la zona centro Levante. Di questo siamo molto contenti e per il futuro – conclude Battistoni –, auspichiamo che si continui ad investire per difenderci dall’erosione".

Giacomo Mascellani