Dai banchi a teatro tra musica, danza e poesia

di Raffaella Candoli

È in partenza da mercoledì 8 e fino al 31 maggio, la rassegna mattutina di Teatro Ragazzi, organizzata da 43 anni in favore di allievi di ogni ordine scolastico, dai piccolissimi della scuola dell’infanzia ai maturandi delle superiori. "Una macchina complessa – la definisce la coordinatrice del Bonci per Ert Cosetta Nicolini – dal punto di vista organizzativo, e dei contenuti educativi".

Oggi la rassegna, sempre in crescita, vede 17.500 prenotazioni, provenienti da istituti scolastici di 18 Comuni del territorio romagnolo. Per favorire la partecipazione Ert organizza un servizio di trasporto molto economico. "La vasta programmazione – sottolinea l’assessore Verona -, come attività insita nella scuola, punta sulla valenza delle compagnie, sulla varietà delle proposte e pone attenzione agli artisti radicati nel territorio".

Sono 26 i titoli, per un totale di 64 rappresentazioni. Tra le compagnie a livello nazionale: Pandemonium Teatro, Nonsoloteatro, Eccentrici Dadarò, Teatro del Buratto Charioteer Theatre, Teatro Gioco Vita, La Baracca Testoni Ragazzi, Teatro Perdavvero Accademia Perduta, Teatro Evento Zaches Teatro, Compagnia del Sole, Momom, Compagnia Rodisio TAK Theater Liechtenstein, Studio Ta-Daa!, Drogheria Rebelot, Compagnia Arione de Falco; inoltre le creazioni delle due realtà cittadine quali Societas e Teatro Valdoca che insieme ad Aidoru e alla Bottega del Teatro nascono dalle esperienze scolastiche fino a fare teatro per ragazzi (ma non solo), loro stesse.

Il Bonci, il Verdi, il teatro Comandini, il Bogart e casa di Gesso, sono le location che ospitano gli spettacoli che vanno dal teatro di narrazione, a quello di figura, dalle tecniche delle ombre alla danza. Apre la rassegna mercoledì 8, alle 10, al Comandini, Chiara Guidi della Societas con Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante - Inferno: l’interprete dialoga con il violoncello di Francesco Guerri. Teatro Valdoca, propone sul palcoscenico del Bonci il 13 e 14 aprile La migliore alleata di e con Mariangela Gualtieri, un’immersione intima ed emozionante nelle parole della poesia contemporanea. Fonde parole e musica Il gatto nero, allestito al Bonci il 14 febbraio dall’orchestra La Corelli, con la voce recitante di Camilla Berardi e Gianmaria Tombari alle percussioni.

Una proposta di danza è Caino e Abele della Compagnia Rodisio con il TAK Theater Liechtenste, al Teatro Bonci il 28 marzo: Premio Eolo Award 2017 per il miglior progetto creativo, lo spettacolo parla ai ragazzi di amore e violenza, con gli stessi linguaggi che loro utilizzano. Affronta il tema della mafia Nonsoloteatro che con Libera porta al Verdi il 20 marzo Una storia disegnata nell’aria per raccontare Rita, che sfidò la mafia con Paolo Borsellino di e con Guido Castiglia, realizzato in collaborazione con la testimone di giustizia Piera Aiello. È dedicata ai più piccoli ’A pesca di emozioni’ (3-5 aprile al Bogart), la produzione degli Eccentrici Dadarò sul tema del riconoscimento delle emozioni, utilizzando il linguaggio dei colori.

Oltre agli spettacoli cui assistere, da annoverare quelli fatti dai ragazzi. Il più gettonato è ’Canterville!’ dei Mercanti di Sogni, rilettura del classico di Oscar Wilde in lingua italiana e inglese, al Bonci l’8 e il 9 maggio (replica serale l’8 maggio alle 21), regia di Donatella Missirini, Luciana Berretti, Raffaella Sintoni.