Dai ’Cantarellari’ un regalo per il Congo

Dalle cantarelle 1.000 euro in beneficenza. E’ quello che hanno fatto ’I Cantarellari de Bosch’, un gruppo di amici di vecchia data, ex camperisti, che da una decina di anni si sono inventati un modo per divertirsi ma fare anche beneficenza.

Fare e preparare le cantarelle nelle sagre e nelle feste paesane nella zona in fin dei conti è una cosa abbastanza semplice: basta diluire acqua farina e sale e il composto farlo colare in tante piccole frittelle rotonde sulla piastra bollente, che devono essere cotte per due minuti da una parte e due dall’altra, poi vanno condite con un filo di olio, un pizzico di zucchero e poi devono essere servite subito calde al pubblico al costo di un euro. Le loro cantarelle hanno però qualcosa in più, infatti nel loro banco c’è sempre una lunga fila di persone che vogliono gustarle.

Nell’ultima edizione della Fiera della Canapa, che si è svolta nel centro di Gambettola, ’I Cantarellari de Bosch’ erano come al solito puntualmente presenti con il loro banco, per due giorni si sono impegnati a fare le cantarelle, si sono anche divertiti con musica dal vivo, parlando e cantando al microfono e alla fine il risultato è stato veramente molto soddisfacente.

La cosa bella e che gli fa onore è che il gruppo ha deciso di donare mille euro al Centre Hospitalier ’Chiara Lubich’, piccolo ospedale che si trova in Congo. Lo scorso anno lo stesso gruppo coordinato da Marcello Bernardi donò 700 euro alla Caritas di Gambettola. Una somma raccolta con il lavoro, l’impegno e i sacrifici fatti da tutti i componenti del gruppo che viene donata con generosità ed altruismo ad una piccola realtà del paese africano che ne farà sicuramente buon uso. Augurandosi che possano essere davvero numerosi gli imitatori di questi gesti così importanti e significativi.