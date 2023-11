Dai Carabinieri suggerimenti contro le truffe

Come prevenire le truffe nei riguardi delle persone anziane. E’ stato il tema del primo incontro pubblico nei locali della ex canonica di San Giovanni in Compito a Savignano sul Rubicone fra la cittadinanza e i vertici di Carabinieri. Si è trattato del primo di alcuni incontri informativi nei quartieri sul tema della prevenzione agli anziani su iniziativa, a cura dei Carabinieri di Savignano, in collaborazione con il Comune. Il ciclo è alla seconda edizione e rappresenta una importante occasione per incontrare le forze dell’ordine, ricevere indicazioni sulla sicurezza personale e porre domande o sciogliere dubbi. Hanno partecipato il comandante della stazione dei Carabinieri di Savignano, il luogotenente Salvatore Pagano, il vicecomandante maresciallo Nico Di Girolamo e l’assessora alla sicurezza Natascia Bertozzi.

Ha detto il luogotenente Pagano: "Non è detto che la truffa sia rivolta solo agli anziani, ma direi nei confronti delle persone più deboli. Fatevi sempre accompagnare da qualcuno in banca e in posta; durante la spesa al mercato non lasciate incustodita la borsa, tenetela sempre con la chiusura e fate attenzione a chi vi urta perchè potrebbe rubarvi portafoglio o collana. Il truffatore ha sempre fretta, ci spaventa attraverso la richiesta di denaro. Le tecniche sono tante: dall’incidente stradale con figlio, nipote o parente che ha bisogno di denaro da dare all’avvocato in quanto viene tenuto fermo dai carabinieri. Purtroppo è accaduto con la consegna di danaro. E qui c’è l’errore. Bisogna sempre chiamare il 112. Sempre in atto la truffa dello specchietto. Arrivano con lo specchietto retrovisore rotto, lanciano contro la vostra auto una palla di pongo e cominciano a urlare che gli avete rotto lo specchietto. Non date soldi, chiamate il 112 e fate denuncia ai carabinieri".

Ha continuato il maresciallo Di Girolamo: "Noi sul territorio siamo orientati verso la prevenzione e per questo facciamo incontri con voi. Il posto dove ci sentiamo sicuri è la nostra casa. Dentro non deve entrare nessun estraneo, ma solo chi conoscete e chi chiamate per bisogno. Non dite mai che siete soli in casa, o i nomi dei vostri familiari al telefono. Poi ci sono altre truffe. Siete dal medico di base, uscite e si avvicina una persona che vi dice che il vostro medico starà via perchè malato e bisogna fare il cambio di medico. Così la coppia di furfanti viene a casa, lei fa compilare il modulo in cucina e lui svuota la casa. Il cambio del medico si fa solo al Cup. C’è la truffa della gomma bucata e mentre voi guardate spariscono borsa o borsello. Ciascuno di voi deve essere diffidente verso tutti e tutto".