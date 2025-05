Dai de gas: sfilano auto e moto storiche

La passione per le auto e le moto storiche non contagia solo chi quei veicoli di ha visti circolare in gioventù, ma anche chi è più giovane. A loro è riservato ‘Dai de Gas’, raduno con prove di abilità organizzato dal Chc (Collectors Historic Carclub) di Cesena, inserito nel programma Asi Giovani che prevede la partecipazione di auto e moto con almeno vent’anni di anzianità dotate di certificato di rilevanza storica.

Il raduno è previsto oggi alle 13.30 a Cervia, ai piedi della Torre San Michele (foto); da lì la carovana si dirigerà verso la riserva naturale di Cervia dove, con un pizzico di fortuna, si potranno ammirare i fenicotteri rosa. Un po’ di fortuna servirà anche a Montaletto di Cervia, dove sono in programma le prove di abilità che daranno vita alla classifica.

Al termine partenza in direzione Cesena e poi Coriano, sui colli riminesi, per la visita al museo Marco Simoncelli. In serata cena al ristorante brasiliano La Mulata di Riccione e conclusione con le premiazioni.