Dai Lupi di Liborio una donazione per l’Oasi Desirée I Lupi di Liberio, insieme all'associazione "La Magica Notte" e con il supporto di aziende locali, hanno effettuato una seconda donazione benefica all'Oasi Desirée per aiutare animali in difficoltà, dimostrando solidarietà e impegno sociale.