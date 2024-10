Dai tifosi 5.500 euro agli alluvionati

La solidarietà è contagiosa. Ed è bellissima. Non è stato solo il Cesena Fc ad allungare una mano alle popolazioni alluvionate colpite dalla forte ondata di maltempo che a metà settembre è tornata a devastare il territorio ravennate, ma tanti tifosi hanno fatto doppiamente la loro parte, garantendo una crescita del 50% dei fondi da devolvere in beneficenza. Oltre ai 10.000 euro raccolti dalla società, che ha deciso di donare alla causa una parte degli incassi registrati domenica scorsa in occasione del match vinto dai bianconeri 4-2 contro il Mantova, se ne aggiungono infatti altri 5.500 frutto di un’iniziativa svolta autonomamente dai gruppi organizzati. A comunicare la somma raccolta sono stati, ieri, gli ultras della Curva Mare, che con un comunicato hanno voluto ringraziare tutti coloro che con la loro generosità hanno contribuito alla raccolta fondi da destinare alle comunità colpite dall’alluvione. I banchetti erano stati allestiti in tutte le zone dello stadio, raccogliendo tante adesioni, grazie anche all’impegno mostrato dal Coordinamento Club che ha organizzato le operazioni nei settori diversi dalla curva, nella quale erano ovviamente attivi gli ultras. Il popolo bianconero ha citato con calore anche "i ragazzi di Mantova (gemellati coi bianconeri, ndr) che hanno contribuito in massa al banchetto nel settore ospiti. "Nelle prossime settimane – precisa ancora la nota – comunicheremo come verranno distribuiti e consegnati i 5.500 euro raccolti. Tin Bota Romagna!". Restando al mondo del tifo organizzato, gli ultras non parteciperanno alla trasferta di sabato a Pisa, per protestare, come oramai d’abitudine contro l’obbligo del possesso della fidelity card in quelle che vengono ritenute ‘trasferte a rischio’ dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive. A ieri sera i biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio di Pisa erano circa 150.