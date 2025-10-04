I daini corrono al mare: avvistati a Cesenatico

Cesenatico (Cesena), 4 ottobre 2025 – Un daino in viale Carducci a Cesenatico. È accaduto venerdì all’alba, quando un esemplare adulto della specie che solitamente vediamo nelle colline romagnole, è stato notato correre sul lungomare Villamarina.

Alcuni frame del video che immortale il daino in viale Carducci a Cesenatico

In quell’istante Claudia Piretti, titolare del Bagno Bologna, una delle balneari che ha deciso di tenere aperta l’attività anche in autunno, ha fatto un breve video della bestia e lo ha postato sui social. Fra le persone che lo hanno condiviso e pubblicato, c’è anche il cantante e musicista Mirko Casadei. A molti l’apparizione di un daino al mare, ha fatto riaffiorare alcuni ricordi di cinque anni e mezzo fa, quando in periodo di lockdown alcuni animali selvatici scesero dalle colline al Rubicone sino al mare, approfittando della calma e dei pochi spostamenti.