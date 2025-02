Daino salvato a Bagno di Romagna: era intrappolato nella rete di un campo da calcio

Cesena, 3 febbraio 2025 – I vigili del fuoco di Bagno di Romagna questa mattina hanno salvato un daino che era rimasto impigliato nella rete di una delle porte del campo da calcio del Comune della vallata del Savio.

Una volta liberato, è stato affidato alle cure dell’addetto al recupero della fauna selvatica che lo ha rimesso in libertà nel suo ambiente naturale

La struttura è in effetti immersa nel verde delle montagne appenniniche, a due passi dal fiume e in una zona molto frequentata dagli animali che vivono liberi in quel fazzoletto di paradiso naturale. Il daino, evidentemente spintosi a ridosso nel nucleo abitato, si era concesso un’esplorazione del terreno di gioco, avvicinandosi alla rete e finendo poi per incastrarsi col suo palco. La rete aveva anche avvolto il muso dell’animale, che si era così ritrovato ‘prigioniero’. Per fortuna la sua presenza è stata notata tempestivamente da chi è transitato dalla zona del campo sportivo e che ha così dato l’allarme contattando la centrale operativa del 115. I pompieri hanno raggiunto il punto in questione, in via Campo Sportivo, alle 8.30, trovando l’animale ancora impigliato e impossibilitato a mettersi in salvo.

Grazie al supporto della polizia provinciale, intervenuta anch’essa per fornire assistenza e che ha sedato l’animale per consentire il miglior svolgimento delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare la rete che aveva avvolto il palco e il muso del daino. Una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure dell’addetto al recupero della fauna selvatica, che si è incaricato di trasportare l’animale in una zona tranquilla e rimetterlo in libertà nel suo ambiente naturale.