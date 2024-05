Dal centro alla collina: da lunedì partono i lavori sulle strade

Lunedì a Cesena saranno avviati alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiedi. È questo il caso delle vie Carbonari, Cesare Battisti, Vescovado, Pier Maria Caporali, e dei corsi Mazzini e Sozzi, tutti in centro storico. La viabilità in questi tratti stradali sarà oggetto di modifiche temporanee: saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. I lavori dovrebbero essere conclusi venerdì 7 giugno. Sempre da lunedì, fino al 14 giugno prossimo, via Vivaldi sarà interessata da alcuni lavori di ricostruzione della rete fognante, con relativi interventi di allaccio e caditoie. A questo proposito, con lo scopo di garantire una piena e sicura esecuzione dei lavori da parte della ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini, la viabilità lungo l’intera estensione di questo tratto stradale sarà regolata da un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.

Avvio dei lavori anche lungo la via San Tomaso dove si procederà con un intervento di risagomatura dei fossi stradali e ripristino dei movimenti franosi e delle scarpate stradali. I lavori, assegnati alla ditta Panzavolta Srl di Cesena, comporteranno alcune modifiche alla circolazione. Anche in questo caso, per l’intera durata del cantiere (indicativamente fino a mercoledì 5 giugno) saranno istituiti un senso unico alternato e un divieto di sosta con rimozione valido per tutta la giornata. In tutti i casi, le modifiche alla viabilità saranno indicate in loco da apposita segnaletica di lavori in corso e direzione.