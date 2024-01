Dal Gambia all’Hotel Splendid: "Il viaggio di Essa, andata e ritorno"

L’arrivo sulle coste italiane su mezzi di fortuna e l’ingresso nei centri di accoglienza sono soltanto una piccola parte delle storie dei migranti che cercano una vita nuova per loro, per le loro famiglie e le loro comunità. Il quarantaseienne regista cesenaticense Mauro Bucci, che già aveva firmato il docu-film ‘Hotel Splendid’ girato tra i profughi ospitati in riviera, ha deciso di proseguire il suo lavoro di ricerca, aggiungendo un nuovo capitolo, ‘The Strong Man of Bureng’ girato seguendo la vita di Essa J. Darboe, un migrante originario del Gambia, con alle spalle un passato di soldato Onu e che pure lui era stato ospitato all’Hotel Splendid di Cesenatico.

Bucci, da dove nasce la scelta?

"Dalla voglia di raccontare una storia a 360 gradi, per testimoniare cosa c’è dietro alle scelte di una persona che lascia il suo mondo per cercare di raggiungerne un altro, completamente diverso".

Cosa è emerso?

" Un racconto di vita reale, frutto di mesi trascorsi insieme. A partire dal Gambia, nel villaggio di Bureng dove Essa, il protagonista della storia, è nato e cresciuto. Sono stato il primo occidentale ad arrivare dalle loro parti. E per di più con una telecamera. Non c’erano né acqua potabile, né elettricità, la popolazione è poverissima sotto il profilo economico, ma ricchissima sotto tanti altri aspetti".

Come è stato accolto?

"Ero l’uomo che era lì per raccontare la loro vita al mondo. Una grande opportunità. Mi sono sempre sentito a mio agio e ho notato come Essa, già molto considerato e stimato nel villaggio, avesse ottundo ancora più ‘popolarità’ per essere riuscito a portarmi al villaggio".

Cosa le lascia un’esperienza del genere?

"Emozioni molto forti. Mi occupo di ricerca antropologica, la realizzazione di questo film rientra perfettamente nel mio campo. Ovviamente non è stato facile per chi è abituato a dare per scontate cose che ad altre latitudini del mondo non sono nemmeno immaginabili, però è stato estremamente stimolante". Qual è la storia di Essa?

"Quella difficile di un uomo che ha dovuto affrontare tantissime avversità. Dopo aver ottenuto il permesso di rifugiato, ha avviato un’attività economica, riuscendo a inviare risorse al suo villaggio, grazie alle quali tante cose sono migliorate. In mezzo però ci sono stati la pandemia e tantissimi altri problemi. Quello che ho cercato di far trasparire è come le azioni di un singolo uomo possano cambiare le vite di tantissimi altri. Essa sta lottando per questo. Per cambiare le vite di chi gli sta attorno: per riuscirci è passato dall’Italia ed è arrivato fino in Finlandia. Lo ho seguito nel suo percorso. Il documentario è stato girato nel corso di quattro anni".

E’ già stato presentato?

"L’anteprima è stata in occasione del Coliseum International Film Festival di Roma a metà dicembre. Il film ha vinto il premio come miglior montaggio cinematografico (sezione docu-film italiani) superando una selezione tra quasi duemila film di diverso genere candidati alla rassegna. La cerimonia di premiazione è avvenuta pochi giorni fa alla presenza di personalità del cinema e dello spettacolo italiano. Il 16 dicembre è stato proiettato anche Manchester in occasione dell’Activists Without Borders Film Festival. A inizio ottobre invece, il’ work in progress’ è stato proiettato al Kratfest - International Festival of Ethnological Documentary in Macedonia del Nord alla presenza di personalità di rilievo nel campo dell’antropologia e cinema documentario. Nel prossimo futuro lo porterò ovviamente anche qui in Romagna".