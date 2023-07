Dal gin alla collezione di vestiti Alba87 finisce su t-shirt e bermuda

Da quando, due anni fa, ha lanciato il suo gin all’infiorescenza di Albana di Romagna, denominato Alba87, il 43enne imprenditore cesenate Marco Zavalloni ha riscosso successo non solo per la qualità del suo progetto - fondato sullo sfruttamento del vitigno autoctono di Albana in maniera totalmente inedita - ma anche per il logo raffigurato sulla bottiglia di gin: la caveja, simbolo della Romagna e della sua gente, disegnata in stile mandala. Proprio il fantasioso logo di Alba87 sarà protagonista, dunque, di una collezione di abbigliamento streetwear creata in collaborazione con l’azienda Lucques, che ha sede a Carpi (Mo) e realizza capi interamente ‘made in Italy’, a partire dai filati fino al prodotto finito. "La linea si chiamerà ‘Alba87 ephemeral flower by Lucques’ (‘ephemeral flower’ sta per ‘fiore effimero’, poiché l’infiorescenza di Albana matura a giugno e ha una durata di pochi giorni, ndr) e comprende t-shirt, bermuda e felpe unisex, realizzati con le nostre grafiche – dichiara Zavalloni -. I più attenti noteranno che non c’è la parola ‘gin’, perché desidero che la linea di abbigliamento compia il suo percorso, seppur parallelo, a quello del gin, da sempre il mio focus principale. La collezione è in vendita solo in pochi, selezionati, negozi in Italia e sullo shop online di Lucques". È stato lo stesso Zavalloni a fare da modello per il servizio fotografico di presentazione della linea, realizzato interamente a Miami, in Florida. A pochi giorni dal rientro in Romagna, si è scatenata l’alluvione e l’imprenditore ha prestato servizio come volontario per la pulizia delle strade e delle abitazioni interessate dalla piena. "In quei giorni così concitati – confida – trascorsi a fianco di ragazzi praticamente sconosciuti, provenienti da tutta Italia, ho avuto l’ennesima conferma di una convinzione che ho da sempre: davanti alle avversità, il popolo romagnolo riesce a tirare fuori il meglio di sé".

m.d.f.