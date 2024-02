Dal jazz al soul col sassofonista dei Blues Brothers

Lou Marini, una delle colonne dei mitici Blues Brothers, sbarca in riviera dove apre una tre giorni di concerti che si terrà al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Lo spettacolo apripista è questa sera alle 21.30, per l’esibizione di Lou Marini & the Italian Groovers. Si tratta di un evento speciale, visto che direttamente dalla Carolina del Sud arriva il sassofonista dei Blues Brothers. L’incontro tra Lou Marini ed Enzo Zirilli è avvenuto alcuni anni fa al Ronnie Scott di Londra, dove il leggendario sassofonista suonava con i Blues Brothers (unico membro della band originale del film cult), ed Enzo Zirilli, il quale ha vissuto a Londra per quindici anni con il suo gruppo ZiroBop. Alla fine dei rispettivi set nacque un’infuocata jam session d entrambi gli artisti vollero continuare a suonare ancora insieme. Le collaborazioni di Lou Marini sono innumerevoli e abbracciano un vastissimo orizzonte di musica accanto ai big a livello internazionale, come quelle di Enzo Zirilli, che si affiancano ad altre eccellenze del jazz italiano, Gianluca Di Ienno e Alessandro Chiappetta, dando vita ad un supergruppo che spazia, con libertà assoluta, tra composizioni originali e classici del jazz, soul e funk.

Domani sera alle 22 si cambia invece decisamente genere, visto che al Noi si terrà uno spettacolo di cabaret che vedrà protagonisti Sergio Casabianca e Marco Moretti, con un live all’insegna della comicità, con vari personaggi improvvisati grazie ai suggerimenti del pubblico che potrà dialogare e interagire sui temi della serata, dove il duo si esprimerà a tutto tondo, tra musica e recitazione.

Sabato sera, sempre alle 22, il locale festeggerà il 300esimo concerto con il Lazzanni Trio e ospiti a sorpresa. Per l’occasione il gruppo composto da Marco Lazzarini al sax, Gianluca Nanni alla batteria e Stefano Nanni al pianoforte, duetterà con il direttore artistico della rassegna Fabio Nobile e il trombettista Andrea Guerrini che suona tutte le domeniche mattina al club per le Colazioni in Musica, in un percorso musicale tra standard jazz e melodie tratte da colonne sonore, lasciando sempre spazio all’improvvisazione.

Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma.

Giacomo Mascellani