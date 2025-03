Dal Lions Club una bilancia digitale al Don Ghinelli

Un gesto di solidarietà concreta quello compiuto ieri mattina dal Lions Club Rubicone, che ha donato una bilancia digitale all’Istituto Don Ghinelli di Gatteo, un Istituto con una lunga storia di accoglienza e assistenza alle persone con disabilità. Fondato nel 1883 da don Luigi Ghinelli, l’istituto nacque con l’obiettivo di offrire ai giovani poveri un’educazione e un mestiere. Nel 1909, alla morte di don Ghinelli, passò sotto la guida dell’Opera Don Guanella, ampliando la sua missione fino a diventare un punto di riferimento per l’assistenza ai disabili fisici e psichici. Oggi, l’istituto continua il suo importante lavoro, offrendo servizi educativi, riabilitativi e assistenziali. Alla cerimonia di consegna della bilancia erano presenti il presidente del Lions Club Rubicone, Elvis Bianchi, il cerimoniere Salvatore Pagano e alcuni soci del club. Il Lions Club Rubicone, associazione che fa parte del network internazionale Lions, è impegnato in numerose iniziative benefiche sul territorio. Quest’anno, sotto la guida del presidente Elvis Bianchi, ha scelto di dedicare particolare attenzione alle persone con disabilità, promuovendo progetti di inclusione e sostegno, come la Fly Therapy. Ha detto il presidente Elvis Bianchi: "Il nostro impegno è sempre rivolto a chi ha più bisogno. Questa bilancia digitale è un piccolo aiuto concreto per facilitare la quotidianità delle persone con disabilità e degli operatori dell’istituto".