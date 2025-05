Dal Lions Rubicone buoni spesa alle famiglie

Il Lions Club del Rubicone ha donato buoni spesa alle famiglie bisognose di Bellaria Igea Marina. Si è svolto presso il Comune di Bellaria Igea Marina un incontro istituzionale tra il sindaco Filippo Giorgetti e una delegazione del Lions Club del Rubicone, guidata dal presidente Elvis Bianchi, per la consegna di buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Grassi, l’assessore al welfare Ivan Monticelli, il dirigente Ivan Cecchini e la funzionaria del settore sociale Maria Teresa Mondaini. L’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno del Lions Club Rubicone e alla collaborazione con i servizi sociali comunali, mira a fornire un supporto concreto a numerosi nuclei familiari in difficoltà economica. I buoni, erogati in modo discreto e rispettoso, potranno essere utilizzati principalmente presso esercizi commerciali del territorio, con una particolare attenzione alla realtà locale di Igea Carni della famiglia Bernardini. Il progetto è frutto di un’attenta attività di raccolta fondi portata avanti dai soci Lions, attraverso mercatini e iniziative solidali, tra cui il mercatino natalizio e quello dell’artigianato alla Fiera di Santa Apollonia, molto apprezzato dalla comunità. Ha detto il sindaco Filippo Giorgetti: "Ancora una volta si dimostra la forza del fare rete e la circolarità del dono. Questa iniziativa conferma Bellaria come Città del Dono, un’identità in cui ci riconosciamo e che vogliamo valorizzare". Nel suo intervento, il presidente Elvis Bianchi ha ringraziato l’amministrazione comunale per la sensibilità e la collaborazione, sottolineando come il suo mandato sia stato centrato sull’attenzione alla disabilità e al sostegno concreto alle fragilità: "Abbiamo voluto scegliere Bellaria come partner per questa iniziativa, perché qui abbiamo trovato ascolto, empatia e un’amministrazione pronta a costruire progetti solidali insieme a noi".

e. p.