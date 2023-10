Dal locale al globale ‘Fattore R’ traccia la rotta

L’economia al centro del dibattito che si terrà oggi a Cesena Fiera, dove si svolgerà la settima edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum Si parte alle 9.30 insieme a 250 ospiti di imprese, istituzioni e associazioni per delineare le strategie di crescita su un tema centrale per lo sviluppo della Romagna: l’innovazione. Ad aprire la giornata sarà l’imprenditore Davide Fiorentini, titolare della pizzeria ‘O Fiore Mio’ di Faenza, che ha vissuto in prima persona il devastante impatto dell’alluvione. Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna e Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, parleranno di innovazione. Chiuderà la prima sessione la tavola rotonda che mette a confronto sei imprenditori: Matilda Banchetti manager di Mariscadoras, Roberto Bozzi ad di Vulcaflex, Oliviero Giacomo Falconi, responsabile Agri Banking di Bper Banca; Francesco Ferro ceo dell’agenzia di comunicazione Integra Solution, Massimiliano Mazzotti direttore d Formula Servizi e Stefano Soldati presidente di Mpc, l’azienda cesenate specializzata in lavorazioni meccaniche di alta precisione. La seconda sessione si apre con l’intervento dell’economista direttore dell’Institute for European Policy Making dell’Università Bocconi, Daniel Gros, che parlerà degli ‘Scenari internazionali: l’impatto dell’innovazione sull’economia’. Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper Banca porrà l’attenzione su ‘Innovazione e business: il nuovo ruolo della banca al fianco delle imprese’. Spazio anche alle istituzioni, prima con una tavola rotonda insieme ai sindaci sul tema ‘Il futuro della Romagna tra Re-esistenza e Ricostruzione’, a seguire l’intervento della sottosegretaria onorevole Sandra Savino del Ministero dell’Economia. Le conclusioni sono affidate all’economista docente di European Economics all’Università Luiss di Roma, Veronica De Romanis, in un’ottica ‘glocale’: ‘Le sfide per l’Italia in un contesto globale e locale’.

Annamaria Senni