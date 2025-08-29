’Dal mare alla montagna’, via al progetto da 80mila euro

’Dal mare alla montagna - Lungo la Valle del Savio da Cesenatico’, è il progetto approvato nell’ambito di un’azione di promozione e marketing territoriale, che ha come focus il cicloturismo e i percorsi turistici e culturali del territorio. Si pedalerà dall’entroterra fino alla costa, con un’attenzione particolare al collegamento di Cesenatico con la Biblioteca Malatestiana di Cesena. Con questo progetto prosegue l’azione della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e del Comune di Cesenatico, per accrescere l’attrattività dell’entroterra attraverso un collegamento strategico con il consolidato brand turistico di Cesenatico. Costruire e promuovere un’identità territoriale integrata tra l’Appennino della Valle del Savio e la costa adriatica, mira a puntare la frammentazione attuale e valorizzare la continuità fisica, storica e culturale del territorio. Il progetto, che si svilupperà in due anni, intende costruire un racconto identitario condiviso e riconoscibile, per collegare la Valle del Savio con Cesenatico, anche attraverso azioni di marketing territoriale coordinate, capaci di promuovere il territorio come un’unica destinazione ’dalla montagna al mare’, ricca di opportunità esperienziali; rafforzare la visibilità e l’attrattività dei territori interni, meno conosciuti ma altamente suggestivi e ricchi di contenuti; integrare l’offerta turistica, potenziando i collegamenti tematici (cultura, outdoor, spiritualità, benessere, gastronomia), lungo l’asse del Savio. C’è la volontà di intercettare nuovi target, in particolare quelli interessati al turismo slow, green, culturale e attivo; stimolare collaborazioni tra enti e operatori. Previste operazioni di rinnovo della segnaletica e la promozione di education tour con un investimento di 80mila euro.