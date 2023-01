Dal Pnrr 840mila euro per la mensa scolastica

Una nuova mensa per il polo scolastico ’Carducci’, grazie all’ultimo finanziamento Pnrr che il Comune di Cesena si è aggiudicato. A fronte di un progetto del valore di 1 milione di euro, l’Amministrazione – riconosciuta da Ecosistema Scuola di Legambiente tra le prime città in Italia che investono sulla salute delle scuole – ha ottenuto ulteriori 840mila euro, a cui saranno sommate altre risorse comunali. Prosegue dunque il percorso di ammodernamento e adeguamento sismico delle scuole della città che ha visto stanziati, fino ad oggi, quasi 23 milioni di euro del Pnrr.

L’attuale complesso è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola dell’infanzia frequentate da 253 alunni. "Grazie a questo ulteriore e importante contributo – commenta il sindaco Enzo Lattuca – possiamo concretizzare un progetto a cui teniamo particolarmente e che, attraverso un intervento di riqualificazione architettonica e funzionale, restituirà al polo scolastico uno spazio adeguato, a norma di legge e pronto ad accogliere tutti gli alunni. L’attuale mensa ha una superficie di circa 410 metri quadri ed è ospitata in locali originariamente destinati ad altri servizi didattici, e per questa ragione non del tutto rispondenti alle esigenze".

Si ampliano gli spazi. "Questo finanziamento – prosegue il sindaco – ci consentirà di demolire i locali attuali e di edificare un nuovo fabbricato. La nuova mensa avrà la capacità di ospitare almeno 177 bambini con un incremento di ulteriori 60 posti".

Attenzione soprattutto all’ottimizzazione degli spazi e al superamento di tutte le barriere architettoniche. Oltre alla mensa, sarà realizzato un locale cucina per la preparazione dei pasti, un ambiente per i servizi, una dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, un’anticucina, un locale per lavaggio delle stoviglie, uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto.

Al momento la mensa viene utilizzata da circa 177 bambini della scuola primaria, con una media di 112 pasti serviti quotidianamente su doppio turno e a causa della insufficienza degli spazi alcune classi consumano il pasto sui rispettivi banchi scolastici. I 76 bambini della scuola dell’infanzia invece non consumano il pranzo in sezione.