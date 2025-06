Dal porto al marketing turistico:. Cesenatico diventa una tesi

In Veneto c’è una nuova dottoressa del turismo che si è laureata con una tesi su Cesenatico. Ieri mattina il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato nella sala consigliare del Palazzo municipale di via Marino Moretti Emma Trivellin, una studentessa che si è recentemente laureata all’Università degli Studi di Verona, nella facoltà di Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale, con una tesi tutta dedicata alla città di Cesenatico.

Nello specifico, la dottoressa Trivellin ha ripercorso tutta la storia di Cesenatico, dalla sua fondazione, lo sviluppo del porto e del borgo di pescatori, fino alla storia moderna del secolo scorso legata appunto all’economia turistica piano, per concludere con il Piano marketing 2024-2027, con un lavoro prezioso e molto accurato.

Emma Trivellin durante questa stagione estiva lavorerà in un hotel di Gatteo a Mare, dove farà sul campo una importante esperienza professionale e personale.

Il sindaco Matteo Gozzoli è stato molto felice di conoscere la dottoressa: "È stato un grande piacere leggere una tesi interamente dedicata alla nostra città – dice il primo cittadino – e ho voluto personalmente ringraziare Emma per il lavoro di ricerca così accurato. È un affresco importante che mi ha riaperto alcuni cassetti della memoria e da cui ho anche imparato diverso cose, viste con gli occhi di chi ha realizzato un progetto importante sullo studio del nostro territorio, attingendo da fonti autorevoli, testi storici e documenti più recenti reperiti all’interno della nostra amministrazione comunale".

g.m.