Dal Rotary Club progetti che fanno scuola

di Giacomo Mascellani

Il Rotary Club Cesenatico Mare stringe un gemellaggio internazionale e si prepara a grandi eventi che coinvolgono altre importanti associazioni del territorio ed altri club. La novità spicca nel calendario il 4 novembre, quando nel salone del Grand Hotel Da Vinci si terrà un Interclub Internazionale con il Rotary Club Pavia Est ed i Rotary Club delle città di Lezha e Shkoder in Albania. È la prima volta che si stringe un patto di questo genere ed il fine è nobile, in quanto attraverso un mirato progetto di service, saranno sostenute le attività della Casa Famiglia Rosalba di Lezhe, dove sono cresciute tante bambine e bambini. Sarà dunque l’occasione per far convogliare le energie su una iniziativa meritevole e sulla quale si stanno impegnando a fondo i soci del Rotary Club Cesenatico Mare, con in testa la presidente Lalla Bertolozzi.

Nella stessa serata si raccolgono gli aiuti per gli agricoltori di Sala colpiti dall’alluvione. Il 25 novembre è in programma un altro evento di alto profilo e che fa emergere i valori del piccolo club cesenaticense. L’appuntamento è alle 10 al Museo della Marineria, dove i soci del Rotary Club Cesenatico Mare presenteranno l’evoluzione del progetto ’Una vela per respirare liberi’, assieme ai vertici della Lifc, la Lega italiana fibrosi cistica, e del Circolo Vela Cesenatico, per un incontro al quale parteciperà anche il personale del Centro fibrosi cistica del ’Bufalini’ di Cesena, che segue circa 200 pazienti di tutta la Romagna e anche provenienti dalla parte settentrionale delle Marche.

Per due estati i giovani affetti da fibrosi cistica hanno potuto partecipare a corsi di vela, che per loro sono molto salutari e per il 2024 questo progetto si vuole esportare in altri porti italiani, visto che sono giunte richieste di interesse da parte di realtà delle Marche, della Toscana, dell’Abruzzo e della Puglia.

Il modello Cesenatico è dunque una realtà e per portarlo a termine a livello nazionale ora si devono stringere i rapporti con i vertici del Rotary, della Lifc, della Fiv, la Federazione italiana vela, e altre istituzioni. Prima di questi due eventi, il Rotary Club Cesenatico Mare parteciperà ad iniziative di altri club. Il primo oggi a Castrocaro, dove il Rotary Club Forlì organizza il World Polio Day dove interverranno il Governatore Fiorella Sgallari, don Dante Carraro, direttore della Ong Medici con l’Africa Cuamm, e Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli, la missionaria uccisa il 5 ottobre 2003 da un commando islamico nel centro assistenziale che dirigeva in Somalia. Il 28 a Parma parteciperà all’incontro per un seminario di Idir, l’Istituto di informazione rotariana, e Sefr, il Seminario di Fondazione Rotary.