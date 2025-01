Dal terribile incidente alla solidarietà per le famiglie bisognose

Massimiliano Canarecci, 55 anni, ha organizzato una cena di ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato per la raccolta di generi alimentari da consegnare a una cinquantina di famiglie bisognose residenti fra San Mauro Mare e Bellaria. Insieme a Massimiliano Canarecci hanno operato la Pro Loco di Bellaria Igea Marina per individuare le famiglie bisognose, l’amministrazione comunale di Bellaria con il sindaco Filippo Giorgetti, Maurizio Bertozzi titolare del Geo Caffè il nuovo locale di San Mauro Mare e tanti suoi amici e colleghi di lavoro compreso il supermercato La Fonte. Il tutto è stato depositato presso il Geo Caffè per essere poi distribuito il 30 dicembre a chi ha bisogno.

Curiosa e drammatica la storia di Massimiliano Canarecci che ebbe un terribile incidente il 16 maggio 2024 in via Bellaria in territorio di San Mauro Pascoli. Oggi sta meglio e ha pensato che era in debito con la sorte, avendo rischia la vita in quell’incidente, e ha organizzato la raccolta alimentare per aiutare chi è sfortunato.

Alla cena self service era presente anche Filippo Giorgetti sindaco di Bellaria Igea Marina: "Una bellissima iniziativa che merita tutto il nostro sostegno, promossa da Massimiliano da sempre persona generosa e che dopo il terribile incidente ancora di più si dedica a portare un sorriso ai meno fortunati. Ringrazio i tanti bellariesi che si sono impegnati dando vera sostanza ai valori del Natale".

Ma il più felice di tutti è stato Massimiliano Canarecci: "La soddisfazione più bella è avere fatto felici tante famiglie e reso meno tristi le loro feste natalizie. Un’esperienza bellissima che irpeteremo sicuramente anche nel dicembre prossimo".

Ermanno Pasolini