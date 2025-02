Dalla parte dei bimbi da 25 anni

In occasione del 25º anniversario dell’associazione "Progetto Sorriso", organizzazione di volontariato sammarinese profondamente legata alla figura di monsignor Pietro Sambi, Nunzio Apostolico e definito "Pellegrino" di Pace, nato a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone, avrà luogo la tavola rotonda "Custodi della Speranza". Si tratta di un viaggio tra i cristiani in Terra Santa di cui si parlerà venerdì 21 febbraio alle 16 presso il "Centro Internazionale per la Pace Monsignor Pietro Sambi", la casa che fu di Sambi in via Roma 34. Interverranno la sindaca Tania Bocchini, Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Fabrizio Colaceci, ambasciatore a San Marino, padre Ibrahim Faltas vicario della Custodia Francescana di Terra Santa.

Fin dalla sua fondazione, l’associazione Progetto Sorriso guidata dagli insegnamenti di monsignore Pietro Sambi, si è impegnata con dedizione nel sostenere i bambini senza famiglia in Terra Santa. Per questo motivo, il Comune di Sogliano al Rubicone e la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino hanno concesso il loro patrocinio all’iniziativa, promossa da Progetto Sorriso. L’evento si svolgerà il 21 e 22 febbraio, con la partecipazione di illustri personalità italiane e sammarinesi, dei vescovi delle Diocesi di San Marino-Montefeltro e di Rimini, e di Padre Ibrahim Faltas, frate francescano, cittadino onorario di Sogliano al Rubicone e Vicario della Custodia Francescana di Terra Santa. Sarà un’occasione preziosa di riflessione e dialogo.

I temi discussi saranno ispirati alla figura di monsignore Pietro Sambi, nato a San Paolo All’Uso di Sogliano al Rubicone il 27 giugno 1938, che ha dedicato la sua vita alla diplomazia e al dialogo tra le nazioni. Monsignore Pietro Sambi è scomparso a Baltimora il 27 luglio 2011, dopo che nel dicembre 2005 era stato nominato, da Papa Benedetto XVI, arcivescovo titolare di Belcastro, nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America e presso l’Osservatorio degli Stati Americani. Sambi aveva lasciato in eredità al Vaticano la sua casa di Sogliano dove tornava ogni anno per riposarsi. Il Comune l’aveva acquistata dal Vaticano per 250mila euro e poi ristrutturata con una spesa di 413mila euro a carico del comune e inaugurata il 1 agosto 2021. Monsignore Pietro è stato in Camerun, Gerusalemme, Cuba, Algeria, Nicaragua, Belgio, India, Burundi, Indonesia e Terra Santa, ultima sua missione durata sette anni e mezzo, prima di quella americana. Sarebbe dovuto tornare in Italia nel settembre 2011, perchè nel concistoro Papa Benedetto XVI lo avrebbe nominato cardinale. Invece poco prima tornò, purtroppo, dentro una bara, trasportata dall’aereo personale del presidente americano Obama a dimostrazione dell’altissima credibilità e considerazione che aveva negli States.