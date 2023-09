Dalla partita di serie B alla Nove Colli: ecco come cambia la viabilità nel weekend

Eventi sportivi in città: dalla partita Spezia-Reggiana alla Nove Colli, tutte le informazioni sulla viabilità. Domani a partire dalle ore 16:15, Cesena ospiterà un altro importante appuntamento calcistico: si tratta della partita Spezia-Reggiana che sarà disputata all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi”. A questo proposito, al fine di garantire un sicuro svolgimento dell’evento e di non creare disagi alla viabilità e ai residenti della zona Stadio, la Polizia Locale di Cesena ricorda alcune importanti informazioni. In relazione alle aree di sosta: ai tifosi reggiani sarà riservato il parcheggio ospiti, i tifosi dello Spezia invece saranno indirizzati al parcheggio del centro commerciale “Montefiore”. Per entrambe le tifoserie l’uscita dell’autostrada consigliata è Cesena. Inoltre, come avvenuto per gli eventi sportivi precedenti e per consentire il regolare flusso delle tifoserie, saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione lungo via Spadolini dalle ore 14:30 circa. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire dalle 14:45. Domenica alle 7 prenderà avvio la 52° Granfondo Nove Colli con partenza da Cesenatico e conclusione alle 18. Dalle 7:15 la competizione interesserà il territorio di Cesena da via del Confine e via Cervese, fino alla Rotonda della Solidarietà, con svolta in via Calcinaro. Il percorso inoltre coinvolgerà anche le vie Torino e San Giuseppe, la via Emilia, direzione Capocolle. Intorno alle 8:45 gli atleti arriveranno a Borello dagli altri comuni e procederanno verso Mercato Saraceno. Al passaggio dei ciclisti entrerà in vigore il divieto di transito e dalle 8 non sarà possibile usufruire delle uscite della E45 che interessano il percorso di gara: Borello Sud - Bivio Montegelli e Mercato Saraceno. Due i percorsi che si divideranno dal Barbotto in poi (pertanto, tutti i ciclisti attraverseranno i territori di Cesena e Mercato Saraceno): lungo di 170 chilometri, 2.700 metri di dislivello, sei salite: Pieve di Rivoschio, Barbotto, Perticara, Monte Pugliano, Passo delle Siepi, Sogliano; un tracciato ridotto di 24 chilometri rispetto a quanto previsto in origine per l’edizione 2023 (194 chilometri e 3.880 metri di dislivello) per via delle frane. Resta invariato il chilometraggio del percorso medio, pari a 130 chilometri.