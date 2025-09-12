Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Cesena
12 set 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Dalla Puglia all’Olanda. L’impresa di Castagnoli

L’atleta di Cesenatico ha percorso oltre 4.000 chilometri in biciletta. In poco più di 15 giorni ha affrontato 40.000 metri di dislivello.

Renato Castagnoli mentre solleva la bici. per festeggiare dopo il traguardo

Il romagnolo Renato Castagnoli si conferma nelle ultracycling, quelle che i comuni mortali chiamano gare di ciclismo sulle lunghe e lunghissime distanze. L’atleta residente a Cesenatico da sei anni si cimenta in queste corse e l’ultima impresa è stata la Via Race, una vera e propria impresa a tappe di oltre 4mila chilometri che percorre l’Europa da sud a nord, da ultimare in 16 giorni. Castagnoli è partito da Giovinazzo, in Puglia, dove era terminata l’edizione precedente, ed è arrivato ad Amerongen, nei Paesi Bassi, in un tracciato segnato da ben 40mila metri complessivi di dislivello, in completa autonomia e senza alcun supporto esterno. La corsa è stata in modalità ’free routing’, con l’obbligo di attraversare 15 gate e due rifugi distribuiti in sei nazioni, che sono Italia, Austria, Slovenia, Germania, Svizzera e Olanda.

"Ogni gate era una sfida - ha detto il corridore - ho pedalato sulle pendici del Gran Sasso, attraversando il suggestivo altopiano di Campo Imperatore, prima di affrontare le pendenze del Terminillo e del Passo del Giogo. La strada verso il nord Europa non è stata meno dura, con le rampe implacabili del Kühtai Dam in Austria e del Passo Pavlic in Slovenia, che hanno messo alla prova ogni fibra dei miei muscoli, mentre l’attraversamento della Foresta Nera in Germania è stato un viaggio nel silenzio denso dei boschi, prima di raggiungere la costa del Mare del Nord".

Per due settimane Renato ha pedalato dalla mattina presto a sera, in qualsiasi condizione: "Tutti i giorni sono stato dalle 14 alle 16 ore in sella, qualunque fosse il meteo, con una media di 260 chilometri al giorno. Ho imparato a gestire la fatica senza combatterla, a concedermi brevi pause per dormire e ritrovare lucidità. Alla fine ho tagliato il traguardo di Amerongen in 15 giorni e poche ore, sollevando la bici al cielo come simbolo di una vittoria che era molto più di un tempo registrato; era la conferma che l’esperienza, la strategia e la determinazione valgono quanto la forza fisica".

La Via Race non è stata solo sofferenza: "È stata bellezza pura, i panorami della Val d’Orcia, le albe sulle Alpi, il rumore ovattato della neve in quota. È stata compagnia, anche nella solitudine, il sostegno dei miei cari a distanza, la solidarietà degli altri partecipanti, i sorrisi scambiati in un rifugio di montagna. Ci sono tanti episodi che oggi, a distanza, fanno sorridere, anche se sul momento li abbiamo vissuti come dei drammi, come un temporale sugli Appennini che ha trasformato l’asfalto in un fiume; il rifugio improvvisato in una pizzeria slovena durante una tempesta, e poi quella notte in cui, stremato, ho scambiato una barca attraccata per un letto, svegliando il proprietario che di certo non ha apprezzato".

