Dalla Puglia all’Olanda. L’impresa di Castagnoli

Il romagnolo Renato Castagnoli si conferma nelle ultracycling, quelle che i comuni mortali chiamano gare di ciclismo sulle lunghe e lunghissime distanze. L’atleta residente a Cesenatico da sei anni si cimenta in queste corse e l’ultima impresa è stata la Via Race, una vera e propria impresa a tappe di oltre 4mila chilometri che percorre l’Europa da sud a nord, da ultimare in 16 giorni. Castagnoli è partito da Giovinazzo, in Puglia, dove era terminata l’edizione precedente, ed è arrivato ad Amerongen, nei Paesi Bassi, in un tracciato segnato da ben 40mila metri complessivi di dislivello, in completa autonomia e senza alcun supporto esterno. La corsa è stata in modalità ’free routing’, con l’obbligo di attraversare 15 gate e due rifugi distribuiti in sei nazioni, che sono Italia, Austria, Slovenia, Germania, Svizzera e Olanda.

"Ogni gate era una sfida - ha detto il corridore - ho pedalato sulle pendici del Gran Sasso, attraversando il suggestivo altopiano di Campo Imperatore, prima di affrontare le pendenze del Terminillo e del Passo del Giogo. La strada verso il nord Europa non è stata meno dura, con le rampe implacabili del Kühtai Dam in Austria e del Passo Pavlic in Slovenia, che hanno messo alla prova ogni fibra dei miei muscoli, mentre l’attraversamento della Foresta Nera in Germania è stato un viaggio nel silenzio denso dei boschi, prima di raggiungere la costa del Mare del Nord".

Per due settimane Renato ha pedalato dalla mattina presto a sera, in qualsiasi condizione: "Tutti i giorni sono stato dalle 14 alle 16 ore in sella, qualunque fosse il meteo, con una media di 260 chilometri al giorno. Ho imparato a gestire la fatica senza combatterla, a concedermi brevi pause per dormire e ritrovare lucidità. Alla fine ho tagliato il traguardo di Amerongen in 15 giorni e poche ore, sollevando la bici al cielo come simbolo di una vittoria che era molto più di un tempo registrato; era la conferma che l’esperienza, la strategia e la determinazione valgono quanto la forza fisica".

La Via Race non è stata solo sofferenza: "È stata bellezza pura, i panorami della Val d’Orcia, le albe sulle Alpi, il rumore ovattato della neve in quota. È stata compagnia, anche nella solitudine, il sostegno dei miei cari a distanza, la solidarietà degli altri partecipanti, i sorrisi scambiati in un rifugio di montagna. Ci sono tanti episodi che oggi, a distanza, fanno sorridere, anche se sul momento li abbiamo vissuti come dei drammi, come un temporale sugli Appennini che ha trasformato l’asfalto in un fiume; il rifugio improvvisato in una pizzeria slovena durante una tempesta, e poi quella notte in cui, stremato, ho scambiato una barca attraccata per un letto, svegliando il proprietario che di certo non ha apprezzato".