Dalla Regione 11.400 euro alla scuola di Ranchio: "Potenzieremo il percorso delle pluriclassi"

Oltre 11mila euro alla Scuola Primaria di Ranchio (Sarsina): questa la cifra stanziata dalla Regione per il progetto "Sostegno alle pluriclassi di Ranchio", allo scopo potenziare l’offerta educativa nelle zone appenniniche. Come? Attraverso progetti innovativi che i Comuni s’impegnano a realizzare insieme a istituzioni scolastiche, enti e organizzazioni del territorio. Le risorse, 11.400 euro per l’esattezza, mirano dunque a precisi obiettivi: sostenere le classi composte da studenti e studentesse di età diversa, mantenere attivi i piccoli istituti appenninici che devono spesso fare i conti con un numero basso di iscritti e, quindi, garantire didattica e servizi innovativi agli alunni e alle famiglie che vogliono restare o hanno deciso di andare a vivere in montagna. In più, entro dicembre 2024, prenderanno il via lezioni di mediazione culturale, laboratori di logopedia per potenziare le abilità linguistiche e cognitive, attività creative con un’attenzione particolare alla manualità, ed infine un corso di teatro e lettura.

"Ringraziamo sentitamente la Regione, l’Istituto Comprensivo Valle Savio, il personale scolastico e l’associazione Ranch’IO per l’impegno dimostrato – riferisce il sindaco Enrico Cangini –. Pensiamo sia importante il segnale dato dalla Regione per far comprendere che le pluriclassi sono sinonimo di qualità educativa e possono essere un arricchimento del percorso di studi".

e.t.