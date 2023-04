Dalla Regione 32mila euro contro le discriminazioni

La città fa squadra nel segno dell’inclusione. All’Amministrazione comunale e al Forum delle donne è stato assegnato un finanziamento regionale di 32mila euro per il 2023-2024 da destinare a progetti per la promozione delle pari opportunità e il contrasto a discriminazioni e violenza di genere. "Il finanziamento - commenta l’assessore Carlo Verona - ci consentirà di dare continuità alle azioni già avviate. Speciale attenzione sarà riservata alla comunità LGBTQAI+, alle donne straniere a rischio di fragilità, alla popolazione non udente, alle vittime di violenza". Il progetto cesenate, arrivato terzo, prevede varie iniziative: laboratori per studenti, incontri su arte, fumetto e conoscenza del corpo, il concorso ’Una porta sul Cielo’, la Giornata internazionale contro l’omolesbotransfobia, la creazione di una ’Biblioteca Sui Generis’. E tra le azioni più rilevanti, un nuovo servizio di mediazione culturale sul tema della violenza di genere e di trasporto gratuito per le vittime di violenza e i loro figli.