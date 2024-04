Dalla riviera a Roma. Oggi i bagnini protestano in piazza

I bagnini scendono in piazza. Oggi, a Roma, in piazza Santi Apostoli, si terrà una manifestazione organizzata da Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti. A partire dalle 11 del mattino gli operatori di spiaggia titolari delle concessioni balneari, manifesteranno per salvare la balneazione attrezzata italiana. A preoccupare la categoria è l’incertezza per la scadenza delle concessioni a fine anno e la prospettiva di messa a bando delle stesse al miglior offerente, come stabilito dalla direttiva Bolkestein dell’Ue. Allo stato attuale non ci sono ancora i decreti attuativi per le gare. Da Cesenatico all’alba partiranno due pullman.