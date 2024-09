Dalla Romagna all’Emilia e ritorno: i destini incrociati

Il derby Cesena-Modena è anche la sfida dei rispettivi tecnici con il loro passato: sia Michele Mignani, oggi sulla panchina bianconera, che Pierpaolo Bisoli, mister dei canarini, hanno infatti guidato in carriera i loro prossimi avversari. Non solo però, lunga è la lista dei giocatori che hanno indossato le due casacche e scorrendo l’elenco si scopre che ci si potrebbe fare una squadra, e che squadra. In porta si avrebbe l’imbarazzo della scelta tra, Marco Ballotta, 276 partite con gli emiliani, 5 presenze invece in bianconero, e Francesco Antonioli, che viceversa ha collezionato 106 gettoni in riva al Savio, mentre col Modena è sceso in campo 30 volte ad inizio carriera.

In difesa si parte dal presente con Matteo Piacentini, 15 presenze a Modena, 18 nel Cesena e Mattia Caldara, 29 presenze e 3 reti a Cesena nella stagione 2015-16 e oggi in gialloblù. Poi, un tuffo nel passato ci riporta a Giovanni Mei, 37 gare e un gol in canarino a metà anni Settanta, 116 gettoni invece in Romagna ad inizio anni 80. Poi ancora l’indimenticato Paolo Ponzo, deceduto nel 2013, esploso proprio in bianconero, 71 partite in due stagioni e poi consacratosi in gialloblù con 134 gettoni. Vasco Marinelli negli anni 70 giocò 40 partite con il Cesena e successivamente ben 102 nel Modena, ed infine Juri Tamburini, un romagnolo sceso in campo solo 20 volte con il Cavalluccio prima di diventare bandiera gialloblù con 235 presenze.

Tanti anche i centrocampisti: Giuseppe Colucci, col Modena 31 gettoni e 4 reti, poi 72 presenze e 2 reti a Cesena; Giovannino Bosi, 101 partite in Emilia, 38 col cavalluccio; Vittorio Zanetti, una sola stagione a Modena nel ’72-’73 con 34 gettoni, in precedenza aveva disputato 125 gare a Cesena; Battista Festa, 72 gare a Modena e 132 in bianconero e andando molto indietro nel tempo Iro Bonci, padre di Fabio, che dopo 88 partite in Romagna ne giocò 17 a Modena nella stagione 1946-’47. Altro campione scomparso e doppio ex, Giorgio Rognoni, che ha giocato 45 partite con il Modena e in seguito 119 a Cesena. Nella lista ci sono anche Rocco Cotroneo, 30 presenze a Modena e 61 in bianconero, l’attuale mister della Primavera del Cavalluccio Nicola Campedelli, bandiera canarina con 148 gare e 14 reti in gialloblù, 50 presenze e 4 gol in bianconero, poi Sergio Domini, 62 partite nel Modena e 63 a Cesena, Maurizio Pagliacci, a Modena nel 1973-’74 proveniente dai bianconeri ed infine Maurizio Ciaramitaro, 34 gare a Modena e 70 a Cesena.

Chiudono gli attaccanti, doppi ex sono stati Luca Garritano, 21 gare e 3 reti a Modena, 98 presenze in bianconero; Cristian Bucchi, 43 partite e 30 reti in gialloblù ed una stagione da 24 presenze in bianconero; negli anni Duemila Mattia Graffiedi, 42 match in gialloblù con 10 gol, 36 i gettoni a Cesena; Roberto Ogunseye, 22 gare e 5 gol nel Modena di Tesser, 25 presenze e 4 reti a Cesena, oggi in prestito all’Arezzo; una sola presenza in canarino per Florian Myrtaj, 28 in bianconero; un solo gettone anche per il sassolese Giorgio Mariani, 30 quelle a Cesena nell’anno della Coppa Uefa. Poi Simone Cavalli, giovanissimo indossò il gialloblù solo 7 volte, 71 partite e 30 gol invece in riva al Savio, Giuseppe Greco 55 presenze e 16 reti in Emilia, 16 partite e 3 gol a Cesena.

Chiudono la carrellata Marco Bernacci, 14 gare in canarino, ben 115 a Cesena, ‘El diablo’ Granoche, che a Cesena collezionò 28 presenze e 5 reti dopo che a Modena aveva messo insieme 36 gol in 87 partite e Maurizio Colombini, 66 gare a Modena e 18 in Romagna negli anni 70. Infine l’attualità: tra le fila del Modena che questa sera sarà di scena al Manuzzi André Grégoire Defrel, 110 presenze e 16 reti a Cesena dove è rimasto per quattro stagioni, suo il gol nella finale playoff a Latina che regalò la promozione in serie A al Cavalluccio. Oggi di nuovo con Bisoli, ma in gialloblù: fin qui tre presenze e una rete. Altro ex attuale Ettore Gliozzi, a Cesena nell’ultimo anno prima del fallimento, 10 presenze tra coppa e campionato e oggi a disposizione di Bisoli, l’allenatore più vincente in bianconero.

Andrea Baraghini