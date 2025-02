Dalla scuola ’un ponte colorato di umanità’

Si costruisce a scuola "un ponte colorato di umanità". A Cesenatico, da sei anni, si realizza un interessante progetto educativo che unisce tradizioni, valori e prospettive future. È una iniziativa straordinaria e molto concreta, nata grazie allo scambio culturale organizzato tra la scuola elementare di Villamarina e l’associazione di volontariato ’Cuori in viaggi’.

Questo progetto, nato dalla volontà di promuovere l’inclusione, la solidarietà e l’arricchimento reciproco, ha coinvolto genitori, studenti e insegnanti, creando un ponte di dialogo e uno scambio culturale fra le scuole di Cesenatico ed alcune scuole in Tanzania. La manifestazione coinvolge tutte le scuole elementari del Secondo Circolo didattico di Cesenatico, quindi oltre al Polo scolastico di Villamarina, anche la scuola elementare Ricci-Ortali di Villalta e la scuola elementare di Sala ubicata nell’ex Villa Romagnoli.

Per il 2025 sono stati raccolti 2.280 euro, da destinare alle famiglie dei bambini della Tanzania più bisognose. "In particolare – spiega l’insegnante Patrizia Gregori, vicaria del Secondo Circolo didattico –, sosteniamo i bambini di Kidoti, un villaggio situato a Zanzibar, dove una donazione può fare una grande differenza nella vita di queste persone, migliorando l’accesso all’istruzione e alla salute. Parlare nel 2025 ancora di guerre e diversità non è sostenibile. Noi insegnanti crediamo fortemente che si debba investire su un’educazione all’empatia, alla generosità ed avviare il pensiero alla gentilezza quotidiana. Lo si può fare ogni giorno a scuola, insegnando ai bambini a lavorare in gruppo e rispettando culture diverse. Con esperienze come questa, la scuola dimostra come l’educazione possa essere uno strumento potente, per costruire un futuro migliore, dove le differenze non dividono, ma arricchiscono".

La Gregori lancia un messaggio importante, che è in linea anche con altre iniziative realizzate sempre a Villamarina, come ad esempio il progetto per affrontare il tema dei migranti, che ha coinvolto l’artista Massimo Sansavini, il quale ha realizzato delle opere con il legno di alcune imbarcazioni naufragate sulle quali navigavano dei disperati, la docente e cantante Tiziana Scimone che ha scritto la canzone "Il lamento del mare", lo scrittore Carmelo Pecora, anch’egli intellettuale sensibile a questo tema, ed il musicista Mirko Casadei, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. È un modo interessante ed intelligente di affrontare un tema di attualità e sensibilizzare alla pace le generazioni future. "Noi non dobbiamo tracciare confini – conclude Patrizia Gregori –, il nostro è un ponte colorato di umanità, che attraversa le scuole elementari del Secondo Circolo Didattico e arriva anche ai bambini di Kidoti".

