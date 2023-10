Dall’Adriatico a Rio: "Brasiliani conquistati da pasta e grigliate"

L’entusiasmo, la solarità e il sorriso non gli mancano. A questo si unisce lo spirito imprenditoriale e avventuroso che 16 anni fa lo ha spinto a investire in Brasile e ad aprire un ristorante tipico romagnolo. Andrea Guiducci, 50enne di Cesenatico, ha attraversato l’oceano e insieme a Michele Morselli di Ferrara e Marco De Paoli di Rimini, ha aperto la Cabana Recanto Do Sossego, l’angolo della tranquillità tra spiaggia e palme in riva al mare a Santa Cruz Cabralia, tra Rio De Janeiro e Salvador. Andrea Guiducci quali pietanze servite nel vostro angolo di paradiso?

"Piatti tipici romagnoli, pasta fatta in casa, dalle tagliatelle agli strozzapreti conditi con ragù di carne o con un sugo di pesce, ma anche tanta carne che in Brasile è molto diffusa. Il nostro piatto di punta sono le tagliatelle ai frutti di mare e la pasta con gamberi freschi appena pescati e aragosta. Ma anche la carne è una prerogativa della nostra osteria, accompagnata da contorni di ogni tipo".

Come mai la decisione di rompere gli schemi e andare a vivere dall’altra parte del mondo?

"Ero partito per una vacanza in Brasile, ma una volta arrivato là ho capito che della mia vita avrei scritto tutta un’altra storia rispetto a quella che avevo in mente. Ai tempi lavoravo in un bagno al mare a Cervia. Sono rimasto affascinato da quel luogo, ero con la mia famiglia, e abbiamo cercato un modo per investire. L’idea iniziale era di comprare casa per passare le vacanze, ma l’agenzia a cui ci siamo rivolti ci ha proposto questo ristorante in riva al mare, il ‘Recanto Do Sossego’. E’ stato amore a prima vista. Quel luogo mi ha attratto subito, mi faceva sentire in pace con me stesso. Non sbagliavo".

Quindi cosa ha fatto?

"Ho proposto l’affare a due amici, Michele e Marco, e abbiamo comprato la struttura sul mare che apparteneva a un italiano che si era stancato di vivere all’estero. Michele che aveva già esperienza è entrato in cucina ed è diventato il cuoco. Abbiamo iniziato questa avventura il primo novembre del 2007 senza parlare portoghese, e dopo 16 anni abbiamo un’equipe di 26 persone e siamo aperti 365 giorni all’anno dalle 9 del mattino fino a mezzanotte".

Che piatti amano i brasiliani?

"La pasta. Serviamo i piatti in una padellina di alluminio col coperchio, con i manici di legno, nei tavolini in riva al mare. D’estate serviamo fino a 500 persone al giorno. Non c’è un orario fisso per mangiare, si può prendere una grigliata alle 10 del mattino ma anche alle 5 del pomeriggio. I fornelli e le griglie sono sempre accesi".

Quali altre tradizioni avete portato in Brasile?

"A Santa Cruz Cabralia ci sono stabilimenti e ristoranti sulla spiaggia, proprio come qua. Siamo in una zona turistica che vive di mare dodici mesi all’anno e abbiamo introdotto il concetto di ombrelloni e lettini, importati da Santarcangelo. Tutti i venerdì facciamo la serata anni ’70 - ’80 Dinner and Dance e mettiamo a disposizione parrucche e occhiali per i clienti che si divertono tantissimo. Abbiamo introdotto anche il riciclo dei rifiuti e ho creato un’associazione di persone che raccolgono vetro, plastica, ferro, cartone da riciclare".

Ogni tanto non le viene nostalgia dell’Italia?

"Per adesso no. Torno sempre volentieri per un mesetto in Italia, ma poi mi viene la ‘saudade’, la nostalgia del Brasile, e ritorno nel paese che ho scelto".