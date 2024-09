Dall’America il cantautore Ty Segall. Lo show in solitaria e in acustico

Si conclude questa sera l’ultima edizione di Acieloaperto, con il concerto di Ty Segall. Il cantautore americano si esibirà in uno speciale show in solitaria, e in acustico, all’interno del suggestivo Chiostro di San Francesco, nel cuore di Cesena. Si tratta dell’unico concerto in regione del tour estivo di Ty Segall. Sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo il suo quindicesimo album in studio, ’Three Bells’, uscito a gennaio, in un’inedita ed eccezionale versione acustica. ’Three Bells’ è un viaggio musicale che spinge Ty Segall più lontano e più in profondità di quanto abbia mai osato prima. Un capolavoro di espressione personale che si manifesta attraverso parole, musica e produzione: l’album affronta in modo parabolico la malinconia con una compassione avvolgente, in un flusso ininterrotto di suoni coinvolgenti.

In apertura questa sera, suoneranno Emma Tricca e Ben Boye.

La cantautrice Emma Tricca, acclamata dalla critica, ha uno stile unico spesso paragonato a un incrocio tra gli artisti del Greenwich Village degli anni ’60, Nico e Patti Smith. Nel suo ultimo lavoro, ’Aspirin Sun’, Emma si è unita ancora una volta a Jason Victor (The Dream Syndicate) e Steve Shelley (Sonic Youth), formando una band che richiama il folk-rock degli anni ’70 con una certa allure psichedelica, ma con un suono completamente distintivo. Ha fatto numerosi tour insieme a Jane Weaver, Nick Mason (della band Saucerful of Secrets) e Robyn Hitchcock.

Fidato tastierista della live band di Ty Segall, Ben Boye è un polistrumentista americano. I suoi strumenti principali sono la tastiera e l’autoharp, che suona dando grande spazio all’improvvisazione, e spaziando tra i generi, dal jazz all’indie rock, fino al folk. I biglietti per il concerto sono disponibili tramite i circuiti TicketOne e TicketMaster, e in biglietteria la sera dell’evento.

La rassegna organizzata dall’associazione culturale Retropop Live ha portato sui palchi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena, San Mauro Pascoli, Santa Sofia e Savignano sul Rubicone, e della Regione Emilia-Romagna. Le porte al Chiostro di San Fransceo in via Montalti apriranno alle 19:00. I concerti di apertura cominceranno alle 19:50 con i live di Emma Tricca, e di Ben Boye alle 20:40. Alle 21:30 l’inizio del live di Ty Segall.