Dall’America per festeggiare i suoi 70 anni

Si conobbero oltre 40 anni fa e ora hanno scelto di vivere alcuni mesi dell’anno a Roncofreddo. Lui David Stone, 70 anni il 12 maggio, geometra titolare di un’azienda di costruzioni edili, americano dell’Oklahoma, ha festeggiato il compleanno al ristorante "I Cantoni" di Longiano insieme a una ventina di persone fra parenti e amici. La sua storia è singolare e la racconta Rachel insegnante di inglese che vive a Cesena, una dei suoi quattro figli, due maschi e due femmine: "Mio babbo, che era andato a lavorare in Islanda, nel 1976 conosce Gianni Rancitelli un ragazzo romagnolo che lo invita a visitare la Romagna, per lui il posto più bello del mondo. Il babbo, incuriosito, decide di andare in Romagna e in particolare a Gambettola dove risiedevano i genitori di quel ragazzo. Sarebbe dovuto restare due giorni e invece rimase sei settimane. Ogni tanto tornava in Romagna e poi ha vissuto quattro anni fra Gambettola e Cesenatico. Un giorno incontrò la mia mamma Cristina Cesarini residente a Santarcangelo. Fu un colpo di fulmine e dopo un anno, nel 1986, si sposarono ad Arapaho in Oklahoma e la famiglia si è allargata con l’arrivo di quattro figli Christopher, Andrew, io Rachel e Annamaria. Curiosa anche la nostra destinazione. Christopher abita in Scozia, Andrew e Annamaria in Oklahoma City e io a Cesena dove ho sposato un cesenate e insegno inglese ai bambini delle scuole elementari".

Rachel continua a parlare dei suoi genitori: "Mia mamma in Italia era maestra elementare ma una volta sposata ha preferito fare la casalinga e prendersi cura della famiglia. Così, anche se mio babbo era già un grande amante della cucina romagnola e della cultura di questa terra, ha sempre preferito come primo piatto le tagliatelle al ragù e come secondo il coniglio alla cacciatora. Ora resteranno fino a giugno a Roncofreddo dove hanno comprato un appartamento. Poi andrò io, ma loro torneranno di nuovo perchè amano in modo sviscerato la Romagna, la mamma perchè questa è la sua terra e il babbo ne è fortemente innamorato. Ma anche a noi figli piace la Romagna e in modo particolare il Cesenate e questa sera per i 70 anni del babbo rivedere amici e parenti è stato davvero emozionante. A tavola sono stati tanti i racconti, ma per la mamma e il babbo i ricordi della loro gioventù in Romagna".

Ermanno Pasolini