Dall’auto al treno in un’app. Sosta gratuita per i pendolari

Cesena, 30 maggio 2025 – L’idea è incentivare l’abbinamento tra l’utilizzo del mezzo privato e di quello pubblico: se arrivi in auto alla stazione e poi prendi il treno, parcheggi gratis. Da oggi lo regolamenteranno anche un’app, dei sensori Bluetooth e 15 stalli pitturati di giallo nell’area del parcheggio Aldo Moro. Il progetto è stato avviato nella zona di Barcellona e ora riproposto a Cesena, in una realtà evidentemente molto diversa, ma ugualmente alla ricerca di soluzioni efficaci in tema di mobilità. Il punto è misurare l’impatto pratico dell’iniziativa, per ora sperimentale per 7 mesi. Per farlo serve partire dai dati di fatto: a oggi, sul fronte opposto della stazione ferroviaria, in zona Vigne, ci sono già 298 posti auto disponibili per la sosta gratuita a tempo indeterminato, pensati a uso e consumo dei pendolari. Che in effetti li utilizzano, eccome, dal momento che da quelle parti trovare un parcheggio disponibile durante la settimana è sempre più che complicato. Aggiungere 15 stalli in piazzale Moro potrà essere impattante? E come reagiranno gli attuali fruitori di quegli spazi auto, a loro volta costantemente alle prese con la carenza di parcheggi? Una prima risposta arriva dagli assessori intervenuti alla presentazione del progetto: Christian Castorri alla mobilità, Andrea Bertani alla sostenibilità ambientale e Giorgia Macrelli ai progetti europei: "È una nuova opzione aggiunta a un progetto complessivo che punta a incentivare la mobilità sostenibile, attraverso i mezzi pubblici e le bici". Detto del contesto, ecco il progetto: dalle analisi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile emerge che l’83% dei 9.781 spostamenti giornalieri in uscita dalla città avviene con mezzi privati.

Così l’amministrazione comunale, con l’intento di aumentare l’appeal del treno ha destinato 15 posti del parcheggio di piazza Aldo Moro – che secondo i dati di Palazzo Albornoz presenta un indice di riempimento medio del 55% (chi alla mattina in orario scolastico si reca in zona ha però una percezione ben diversa) – alla sperimentazione del servizio ‘Park & Ride’ per i pendolari. Finanziato nell’ambito del progetto europeo ‘WeGenerate’, sarà gestito sulla base di una tecnologia Bluetooth fornita dal partner Parkunload: in pratica, dopo aver registrato l’auto in un’apposita app scaricabile scansionando un qr code presente in piazzale Moro, si segnalerà la presenza del proprio veicolo negli stalli speciali, dopo di che, entrando in stazione entro 20 minuti, con una seconda validazione si certificherà l’intento di utilizzare il treno come successivo mezzo di spostamento, il che abiliterà in automatico la sosta gratuita per tutta la giornata. Contestualmente, è stata disposta anche l’estensione della sosta per gli abbonati al nuovo titolo ‘Sosta job pendolari’ in via Piersanti Mattarella e in viale Angeloni, nel tratto compreso tra viale Europa e via Mattarella. In pratica i titolari di un abbonamento ferroviario possono fare richiesta di parcheggiare gratuitamente la loro vettura in queste specifiche aree.